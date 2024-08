Her er samtlige skænderier, du og din kæreste kommer til at have

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det kan være sjovt at skændes med din udkårne – det er et underholdende spil, hvor du kan udslette din bedre halvdels livsglæde ved at kaste dig ud i en diskussion om, hvem der sidst har købt toiletpapir. Andre gange er det knap så uskyldigt. Hvis nu en af jer ved et uheld er faldet ned over en kollegas penis til julefrokosten, eller en af jer har maxet fælleskontoen ud på coke.

Men skænderier er vigtige, når man skal opretholde et sundt parforhold. Uden skænderier ender man som et af de der underlige par, der holder hænder, når de er 65 – de der bedsteforældre, der intet problem har med at råsnave foran andre. Den type par, som går tidligt hjem fra festen sammen og poster jubilæumsupdates på Facebook med kommentarer som ”endnu et år med ham her!”

Nej. Ægte kærlighed er, når man har skændtes så lang tid, at man føler skyldfølelse nok til at levere uselvisk oralsex lige så længe, som det kræver. For at hylde denne kærlighedens hjørnesten har vi sat en liste sammen over samtlige skænderier, du og din kæreste kommer til at opleve.

Din dovne kæreste gider ikke fylde vandflasken op på natbordet

Efter at ligget i ske og bollet færdig fjerner du din kærestes klæbrige lem fra dit lår. ”Jeg er tørstig,” siger du med hæs stemme. Han grynter bare. Men det er dig, der har hentet vand de to foregående aftener. Du sparker hans sveddryppende korpus fra dig og lægger dig til at sove så langt væk, som du kan komme fra ham i sengen. Et succesfuldt forhold handler om at huske på, hver gang du har gjort noget for den anden, så du kan opremse dine gode gerninger, når det gælder.

Din kæreste tvinger dig til at være flink ved hans lortevenner

En kærestes gamle studiekammerater lever simpelthen for de øjeblikke, hvor de kan skære dig ud af samtalen ved at referere til kollegiefester, der udspillede sig for hundrede år siden. Det var så sjovt! Hold da fast, hvor var vi stive. Kan I huske dengang, Thomas droppede E og endte med at lave hotdogs nøgen i fælleskøkkenet? Eller dengang, man kunne se Sarahs brystvorte, da vi sad og havde tømmermænd og så It’s Always Sunny in Philadelphia?

Du hænger i, indtil din kæreste siger, du skal lægge din telefon fra dig. Øh, undskyld, men Oscar har brugt den sidste halve time på at forklare, hvor langt der er til toilettet fra hans nye kontor på arbejdet. Bare det, at jeg er ved bevidsthed, er bevis på min udødelige kærlighed til dig.

”Gider du godt at droppe salgstalen for analsex”-skænderiet

Hallo, det føles seriøst som at skide en fjernbetjening ud.

”Det burde jeg slet ikke skulle bede om”-skænderiet

”Du skal ikke tænke på en fødselsdagsgave,” siger du. ”Lad os spare op og tage til Budapest en weekend! Eller du kan bare give en drink, næste gang vi er ude!”

Det er selvfølgelig en laissez faire-attitude, der forsvinder som dug for solen, når du vågner op på din fødselsdag, og klovnen ikke engang har gidet lave et spejlæg. Nu sidder jeg fandeme her på min fødselsdag og æder gamle cornflakes. Du kunne ikke engang have købt en billig buket i Netto?

Skænderiet, hvor du prøver at være afslappet, men ender med at gå helt bananas

Nej, gå da endelig i byen med dine venner. Jeg var da helt klar på at sidde og stene Netflix alene i aften alligevel. Jeg kan simpelthen ikke vente med at tage min nye top på, åbne en flaske solovin og glo på stories på Instagram.

Nu hvor det passivt-aggressive udbrud er af vejen – eller sådan ser det i hvert fald ud i din partners øjne – så er skænderiet ovre, og du formår at holde dit skingre vredesanfald inde helt til den følgende eftermiddag, når din kæreste kommer tilbage fra indkøbsturen med letmælk i sted for skummet: ”DU VED GODT, JEG DRIKKER SKUMMETMÆLK. ELSKER DU MIG IKKE?”

Når du er ædru, og din kæreste kommer stiv hjem

Den gærede lugt af øl hænger som en sky omkring din partner, når han eller hun snubler over sine egne fødder for at give dig en tungeslasker. Fuldstændig uacceptabelt.

Skænderiet, hvor I begge to er fulde

Det er fysisk umuligt at drikke med en fast kæreste til længere end klokken et om natten uden at komme ud i et skænderi mindst én gang. Med sine klodsede lortehænder formår din kæreste at vælte din drink på gulvet / din kæreste holder øjenkontakt lidt for længe med en person, du ikke lige umiddelbart genkender / du venter på din kæreste uden for badeværelset, og fordi han eller hun har været derinde i over to minutter, bliver du rasende og er nu overbevist om, at du er blevet forladt.

Du afslutter aftenen i bare tæer siddende på kantstenen, mens du lader, som om du sms’er folk, du har haft engangssex med. Hvis en fyr er del af det her scenarie, så går han rundt og sparker til skraldespande og tomme McDonalds-poser. Da din kæreste nærmer sig, stormer du afsted og gemmer dig bag en stor skraldecontainer. Men du løber aldrig særlig langt væk: du er alt for fuld til at være alene, og du har heller ikke lyst til selv at betale for en taxa hjem.

I tilbringer for meget tid sammen, og det irriterer dig

Din partners tilstedeværelse er ligesom et par nye trusser, hvor elastikken gnaver, eller når man er udenfor i varmen iført shorts, og ens lår bliver helt røde af at klaske sammen for hvert skridt, man tager. Du gribes af galskaben: Du glædes i al hemmelighed, når han slår sin tå på dørkarmen, og du bliver så vanvittigt arrig over alt, hvad din kæreste gør, at du pludselig oplever en trang til at knalde dit hoved ind i væggen, indtil det begynder at bløde, bare så du ikke skal tænke over, hvor forfærdelig han er i et kort øjeblik.

Små problemer antager mastodontiske proportioner, indtil du knækker: ”Hvorfor skubber du aldrig skuffen med underbukser helt i?” ”Hvorfor er det altid mig, der skal sørge for, at katten har vand?” ”Hvorfor køber du altid det opvaskemiddel, der lugter af æble?”

Det er en type skænderi, der kan være en ren katarsisoplevelse, men desværre – som du nok kan se af eksemplerne – så ender de altid med at udstille dig som en komplet galning.

Skænderiet over, hvis lortelejlighed I skal hænge ud i

Tving mig ikke til at komme der igen. En lejlighed, hvor toilettet altid lige har antydningen af bæskred, hvor daggammelt pis får lov at stå og gære. Hvor trykket i bruseren er så svagt, at det føles, som om nogen står og spytter lunkent mundvand ned over dit hoved, hvor der aldrig er badesæbe, kun små stykker håndsæbe, der helt sikkert er blevet gnedet rundt i din partners sambos behårede røvhul. Jeg gider simpelthen ikke høre din sambo råbe, ”HAR DU SET MIN OPLADER?” fra køkkenet igen. ”Vi er altid hos dig!” hyler din partner. ”Nogle gange har jeg det, som om jeg er den eneste, der holder det her forhold sammen”.

Det passer ikke. Regelmæssig sex og udsigten til kun at skulle betale halvdelen af huslejen inden for en overskuelig fremtid, er det, der holder sammen på tingene.

Din kærestes elendige smag

Jeg kommer aldrig (aldrig!) til at læse de der artikler, du har sendt mig, om mikrodosering af hallucinogener. Hold op med at sende mig dem, når jeg sidder på arbejde, og gå så ud og find et job.

Når din kæreste smasker

Den måde, du nærmest skraber skeen ren med dine fucking fortænder, forstyrrer mig, når jeg sidder og glor mit Facebook-feed igennem om morgenen og af den grund alene, er det her forhold fortid.