Her er traileren til Apple Musics Danny Brown-dokumentar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



I 2011 blev det meste af verden introduceret til Danny Brown som en virkelig talentfuld, excentrisk rapper med en forkærlighed for at feste lidt for hårdt. Hvad de fleste nye fans dog gik glip af, var den gennemtænkte gaderap, som Brown udgav, før hans XXX-mixtape bragte ham så tæt på at være rockstjerne, man kan komme som rapper. En ny Apple Music-dokumentar om rapperen kigger nærmere på Browns baggrund. Live at the Majestic, instrueret af Andrew Cohn, følger stjernen fra Detroit, mens han forbereder sig til et show i Majestic Theatre i sin hjemby. Se traileren øverst i artiklen og fang den fulde dokumentar på Apple Music den 7. november.