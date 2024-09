Her er videoarkivet med alt, Trump nogensinde har sagt, så du kan faktatjekke præsidenten

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard



Donald Trump bliver snart USAs nye præsident, og han siger mange ting hver dag. Han siger dem i fjernsynet, han siger dem på Twitter, og noget af det, han siger, passer, mens andre ting, han siger, er løgn. Nogle af de ting, han siger, modsiger andre ting, som han tidligere har sagt, men det lader han til at være forholdsvis ligeglad med. Og sådan vil det fortsætte i mindst fire år.



Jeg får stress af bare at skrive om det.

Selvfølgelig er journalister og andre medietyper på sagen, og de vil (forhåbentlig) nådeløst kæmpe for at holde fakta og fiktion adskilt – om ikke andet så i det mindste for at holde liv i deres eget verdenssyn. Men det er alles ansvar at følge med nu, så vi kan forklare vores fremtidige børn Trump-æraen på en måde, som de faktisk kan bruge til noget.

Og for at hjælpe med det har de gode mennesker hos Internet Archive opbygget en stadigt voksende database med over 520 timers Donald Trump-tv-interview og -optrædener fra 2009 og frem til i dag. Der er en søgefunktion i videoarkivet såvel som et redigeringsværktøj, som du kan bruge til at lave dine egne sammenklipninger. Gå amok.

Formålet med Trump-samlingen er ifølge en pressemeddelelse “at yde assistance til dem, der følger med i udviklingen af Trumps udtalelser vedrørerende offentlig politik.” Det er et værktøj, der sagtens kunne gå hen og blive ekstremt hjælpsomt, eftersom alt peger på, at Donald Trump har absolut intet problem med at sige én ting i fjernsynet for så at modsige sig selv fuldstændigt, også på tv, men på en senere dato.

Men der er også en anden grund til, at det er en interessant samling. Donald Trump har brugt de seneste par årtier på at opbygge sin persona i fuld offentlighed. Dokumentaristen Errol Morris beskrev hans adfærd som værende ligesom at “onanere offentligt,” som ikke er pointen, men alligevel sidder man tilbage med en fornemmelse af, at Trump aflægger prøve til rollen som sig selv, hver gang han kommer foran kameraet. Manden har brugt tv til at gøre sig selv til et menneske.

Og nu kan du se det alt sammen.