Her er vores bedste artikler om stoffer fra 2015

Som den opmærksomme læser du er, vil du sikkert allerede have bemærket, at vi interesserer os en del for euforiserende stoffer og bruger mange kræfter på at beskrive nye tendenser og strømninger inden for narkotika.

Det gør vi ikke, fordi vi vil have dig til at fylde dig med alskens rusmidler, men fordi stoffer som mdma og kokain er en del af manges liv. Der er altså en vis chance for, at du i forvejen har et forhold til ulovlige stoffer og dermed en interesse for emnet.

Vi beretter ligeledes om de forhold, som gadenarkomaner lever under i Danmark og i udlandet, for det er en helt anden side af sagen, som også fortjener dækning. I begge tilfælde prøver vi at præsentere emnet uden den nødvendigvis negative eller fordomsfulde vinkling, som artikler om emnet ofte er pakket ind i.

Et udpluk af artiklerne kan du se her, og der er både artikler fra udlandet, reportager fra Vesterbros narkoscene og interviews med mennesker, der på forskellig vis er i kontakt med stoffer – lige fra en dansk gymnasieelev, som har skabt sig en mindre formue på at sælge kokain til sine klassekammerater, til den tyske forfatter, der forsøger at overbevise verden om, at Hitler var stiknarkoman.

God læselyst.

Foto af Ulla Deventer

Kold tyrker på 27 dage. Hvis du går og leder efter en vej ud af stofafhængighed i Ruslands fjerde største by Yekaterinburg, kan “byen uden stoffer” tilbyde dig en køjeseng og et tomt værelse. NGO-afvænningscentrene har ry for at være brutale, men for mange narkomaner er de sidste udvej. Denne artikel og de ledsagende fotos er en gribende fortælling fra et benhårdt behandlingscenter, hvor russiske stofafhængige fortæller hudløst ærligt om deres kamp for at få et nyt liv.





Foto via Flickr-brugeren Kristianstads Kommun.



Nu 20-årige Jannick, som har solgt MDMA og kokain til sine gymnasiekammerater siden 2012, fortæller her, hvordan han har tjent styrtende med penge på sin forretning og skabt sig en kundekreds, der giver ham en indkomst som kun de færreste på hans alder kan drømme om. I dag er han studerende og fortsætter med at sælge stoffer, selv om han er klar over, at hammeren en dag kan falde. “Jeg har altid sagt til mig selv, at før eller siden går det galt, og så bliver du knaldet. Men førstegangsforbrydere får ikke så hård en straf, og det kan aldrig blive for større mængder. Så hvorfor skulle jeg stoppe lige nu?”



Hitler – muligvis på eukodal. (Billede via)

Den tyske forfatter Norman Ohler stod bag en af de mest kontroversielle bøger fra 2015, Der totale Rausch (Den Totale Rus), som handler om nazisternes enorme forbrug af euforiserende stoffer. I bogen redegør Norman Ohler for, at alle i Det Tredje Rige – lige fra Hitlers øverste stab til Wermachten – lod til at have befundet sig i en konstant rus stammende fra et bredt udvalg af narko. I dette interview argumenterer forfatteren blandt andet for, at den såkaldte blitzkrieg med rette kunne kaldes for en metamfetaminkrieg, da Hitlers invaderende styrker var dopet på et stof kaldet Pervitin, der netop indeholdt metamfetamin. Hitler selv? Han var ifølge forfatteren afhængig af stoffet Eukodal, der kan sammenlignes med heroin.





Narkohandel bekæmpes i Afghanistan. Billede via ResoluteSupportMediaFlickr

Et illegalt og amfetaminlignende præparat ved navn Captagon anvendes i stigende grad af Assads styrker såvel som af oprørsgrupper og de hellige krigere, der alle bekriger hinanden i Mellemøstens krigszoner. Stoffet tages i pilleform og dæmper følelser som frygt og medlidenhed, mens søvnbehovet forsvinder. I denne gennemgang af Captagons udbredelse i Mellemøsten ser journalisten nærmere på, hvorfor stoffet spiller en afgørende rolle i blandt andet borgerkrigen i Syrien.



Foto: Pelle Rink

Stofindtagelsesrummet “Skyen” på Vesterbro i København er et af de travleste fixerum i verden – hvis ikke det travleste. Hver dag får hundredvis af mennesker deres daglige fix herfra, og personalet skal navigere i et stressfyldt og hektisk miljø, hvor volden kan opstå hvert øjeblik. Artiklen er en fluen på væggen-reportage fra et sted, som godt nok ligger i hjertet af Vesterbro, men som samtidig er ufattelig langt fra den hverdag og det liv, som den hippe bydels beboere lever.

Screenshot fra den nu lukkede gruppe Facebook-gruppe “DK’s sødeste dyrebilleder”, hvor pusherne annoncerede deres varer.

Messaging-appen Wickr er på kort tid blevet danske pusheres foretrukne kommunikationsvej, når der skal skabes kontakt mellem sælger og køber. Men hvor sikker er appen egentlig? Det forsøger artiklen at give svar på, bl.a. ved at spørge en pusher og politiet, som indtil videre ikke har gjort noget for at imødekomme de udfordringer, som Wickr repræsenterer.

Sten Larris i sit hjem på Djursland. Foto: Mathias Arvedsen

Der findes én mand i Danmark, som egenhændigt og på egen krop har gjort mere for udbredelsen af kendskabet til psykedeliske stoffer end nogen anden. Manden hedder Sten Larris, og han lever i dag et isoleret liv på en nedlagt bondegård på Djursland. Hans liv har været præget af adskillige kontroverser med arbejdsgivere og myndigheder, men han har aldrig sluppet interessen for svampene og deres psykedeliske effekter. I dette interview bruger en journalist og en fotograf dagen sammen med psykedelikaens grå eminence i forsøget på at forstå, hvad der driver ham, og hvad hans livsprojekt går ud på.