‘Urtekværn’ fik dårlig anmeldelse på Amazon, fordi den er til pot

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Få planter stimulerer appetitten lige så effektivt som den lille, grønne, aromatiske plante, der også har helbredende egenskaber — den plante, der passer lige så godt sammen med alkohol, som den gør med mad. Vi taler naturligvis om rosmarin.

Hvis du er fast læser af sitet her, er du helt sikkert også bekendt med cannabissens kulinariske værdier, og du ved måske også, at den let forveksles med rosmarin. Men hvad der fungerer med en magisk urt, fungerer ikke altid med den anden.

Bare spørg Amazon-kunden A. Maddox, der efter en forgæves jagt online efter en urtekværn endte med at købe en “herb grinder”. I takt med at cannabis afkriminaliseres i USA — en udvikling der går endnu stærkere i Canada — er salget af rygegrej steget markant. Selv gode, gamle Amazon langer nu herb grindere over disken, og det i et sådant omfang, at det nu faktisk er svært at få fat i den almindelige kværn til de ikke-psykoaktive urter.

Da A. Maddox besluttede sig for at købe det rette værktøj til krydderihylden, slog hun sig til tåls med en “Ohuhu Tobacco Grinders Herb Grinder /Weed Grinder/ Plant Grinder / Pollen Collector/ 4 Pieces 2.38″ Heavy Duty Zinc Alloy, Magnetic Top, Elegant Black.” Som du kan se, har produktet mere end én anvendelsesmulighed, selvom den primære er helt indlysende.

“Rosmarinen faldt lige igennem,” skrev hun i en anmeldelse med én stjerne. “Den er sikkert god til klumper, men jeg skal faktisk bruge en krydderikværn, og det er umuligt at finde en takket være cannabisindustrien. Jeg ville ønske, de ville kalde dem noget andet, så man ikke behøver at se 89.679.376 produkter igennem for at finde en rigtig krydderkværn.”

A. Maddox lyder, som om hun har erfaring med både pot og kogekunst, men hendes anmeldelse kommer til at stå til skræk og advarsel for enhver, der forsøger at slå to urter med et smæk. Den vrantne anmeldelse blev fjernet fra siden, dog ikke før Metro UK nåede at tage et screenshot, og skyder skylden på “cannabisindustrien,” der har oversvømmet markedet med redskaber, der er ubrugelige i køkkenet.

Det er værd at bemærke, at Ohuhu har en ranking på 4,5 stjerner baseret på 790 anmeldelser. Så folk bruger den tydeligvis ikke til at krydre lammekøllen med.