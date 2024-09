Her er alle de typer, du kommer til at bo sammen med i dine tyvere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK og bringes her med bidrag fra VICE Danmark



Hør engang: Du kan lige så godt affinde dig med, at du ikke kommer igennem dine tyvere uden at dele dit hjem med nogen. Det er faktum. Det er veldokumenteret viden. Når jeg overvejer, hvilke personer der kan nå til 30 helt uden at bo sammen med nogen – være alene, spille høj musik og lade opvasken stå så længe de har lyst eller udleve den fantasi, jeg har, om en American Psycho-ish, friske-pyjamas-bukser-og-armbøjninger-i-et-ispalads-agtig eksistens med masser af klassisk musik og ekstremt lange morgenrutiner, hvor jeg virkelig langsomt gør mig klar, men bare uden alle mordene – er de her de eneste tre typer, jeg kan komme på:

– Dine forældre er milliardærer???

– Du arbejder i en… bank?????

– Du er en af de der sindssygt drevne typer, der undgår alle former for sjov i dine tyvere – “Ingen frokost til mig, ellers tak; jeg har halvlunt farsbrød med hjemmefra!”, “En Uber, siger du? Hah, ellers tak: min trofaste, gamle cykel er alt, hvad jeg behøver!”, “Jeg ved godt, at jeg rent faktisk har et rigtigt job, men jeg har taget nogle vagter i baren, og ved du hvad, de lader mig få alle sjatterne! Jeg tjente næsten et helt glas Jägermeister i dag!” – bare for at spare og spare og spare noget mere, og spare og spare igen og endelig, på tærsklen til din 30-års fødselsdag – bogstaveligt talt dagen før – skriver du under på den stiplede linje på det huslån, som du har dedikeret hele dit liv til. Og så var din far virkelig nice og hjalp dig lige med de sidste 100.000.

Vi kan alle sammen lige så godt indrømme, at vi ikke er de mennesker, hvilket vil sige, at vi – afskummet, lad os være ærlige, den tilbageværende pøbel – må tigge og bede os forbi udlejere og miste samtlige indskud, vi nogensinde har lagt, og sidde og svede de samme steder, med den samme rolleliste af sædvanlige karakterer, hvis ansigter bare adskiller sig en lille smule fra hinanden. Her er de alle sammen!

Fyren, hvis kæreste lige har slået op med ham, og nu er han blevet virkelig intens omkring sin ‘Masterchef’-ansøgning

Det her er fint nok til at begynde med, fordi seks dage efter Emma kom og hentede alle sine ringe og indretnings-bibler, føles det pludselig, som om du bor midt i en buffetrestaurant. “Smag det her,” siger han og stikker en skefuld fedtet ragout ind i kæften på dig. “Prøv det her.” Du havde egentlig tænkt, at du skulle have en frysepizza til aftensmad og se en genudsendelse af Dagens mand, men nu laver han fennikel med tøris og svinekødboller, og du sidder i køkkenet og drikker vin af et gammelt Nutella-glas og fører en civiliseret samtale. Det her er faktisk ret nice? Det er jo genialt? Og nu behøver du heller ikke længere at navigere dig igennem hans ekskærestes 24 forskellige typer shampoo i badet hver morgen?



To uger senere er det ikke så sjovt. Du har forsøgt at tørre noget tøj i køkkenet, men han har valgt at sætte en lammesteg i ovnen natten over – på en tirsdag – og nu lugter alle de t-shirts, du skal have på på arbejde, af tagine. De to midterste hylder i køleskabet er proppet med tupperware-bøtter fyldt med bønner og kød. Krydderihylden flyder over og har erobret bordpladsen lige under krydderihylden. I har nu tre forskellige typer salt.

I uge syv bruger han samtlige kogeplader til at lave pasta og sauce. Til sidst giver du op på de nudler, du havde forsøgt at lave, og trækker dig tilbage til dit værelse med en tallerken fyldt med u-ristet brød.

I uge ni går det op for dig, at du ikke har set ham græde endnu. Han booker en epikuræisk ferie til det sydlige Italien og vender hjem med en kuffert fyldt med skinke.

Til sidst kommer du hjem en nat, klokken to om morgenen, stiv, og finder ham alene i køkkenet, kun belyst af en enkelt, harsk elpære, hvor han hulker ned i en flamberet ananas. Til Masterchef-audition bliver han bliver afvist i første runde.

Den amerikanske udvekslingsstuderende

Nogle gange kan den udvekslingsstuderende faktisk godt være en virkelig sød fyr fra Polen. Andre gange er det nogen med en virkelig tilbagelænet accent, fra Ungarn eller sådan noget. Men de er som regel amerikanere og ligner som regel en gensplejset kombination af Amy Schumer og hele castet fra Mean Girls og melder sig (frivilligt!) til at stå for regningerne og spiser ramen på deres værelse og slutter samtlige sætninger af ved at føje ekstra stavelser til adjektiver som “A-MA-YEH-ZIING” og “AWE-SOOOM-EH” og starter spontane samtaler om, hvor meget deres mind blev blown af en tilfældig dansk turistattraktion, som du aldrig selv har set og pludselig skal forholde dig til midt i en FIFA-kamp, men udover det forlader de aldrig rigtig lejligheden – måske var de ude på en søndag på et tidspunkt (i kirke? Måske?) – indtil I har boet sammen i omkring 18 måneder, og du ligger, tømmermændsramt, og venter på, at de kyletter, du er ved at stege, bliver færdige, når deres ekstreme kliché af en amerikansk mor farer ind og begynder at beundre alle de ting, du skammer dig mest over – “De her KØLESKABSMAGNETER! Så CUTE!” eller “Oh my gosh, I får virkelig meget STØV HERINDE, hva’?” eller “Wow, I har noget virkelig gammelt ris i det her skab! Det her har været for gammelt siden 2012!” – og så rødmer I alle sammen og retter ryggen og er tvunget til at være vanvittigt høflige over for hende i den umenneskelige lange tid, det tager at slubre en kop kaffe i sig.

“Ja, jeg har skrevet os op til en af de der grøntsagskasser. Hvad er det meningen, at man skal stille op med en radise? Skal jeg bare lade den ligge her i to uger, indtil din mor kommer på besøg for at rydde op og smider dem ud?”

Læreren

Jeg ved ikke hvorfor, men man ender altid med at bo sammen med en lærer (du kan kende dem ved, at de tager sig til hovedet tit og svarer “karakterer”, når du spørger dem, hvad der er galt, og ved, at de er den eneste i huset, der stryger deres tøj hver morgen, før de tager hjemmefra), og de næsten altid er 100 procent nede på jorden, indtil du på et tidspunkt kommer til at losse en fodbold ind i grillen og sætter lidt ild i græsplanen, og så råber de af jer, som om I alle sammen er en flok uartige fem-årige, og efter det bliver det aldrig rigtig, som det var før mellem jer to, gør det vel? Man kommer sig aldrig rigtig over en voksen-skideballe.



Personen, der oprigtigt tror, at man kan lave om på lejligheden, du ved, med lidt knofedt og en ‘lille fælles opsparing’

“En fælles opsparing!” siger de. “Lille fælles pengebøtte!” De gestikulerer hen mod de pangfarvede 70’er-gardiner, der har hængt der, siden du flyttede ind, det mugne gulvtæppe, den rådne kaktus. “Her kunne blive ret hyggeligt! Vil I ikke have et hyggeligt sted at bo?” De kaster et blik på den gullige og på en eller anden måde sovseplettede Scarface-plakat, som nogen købte i Kvickly i 2009. “Et par billeder. Thomas, du kunne hænge din kunst op!” Hvad betyder det? Det betyder, at I alle sammen lægger 300 kroner i en eller anden hipsterdåse fra Søstrene Grene og tager trekket til IKEA i weekenden for at købe en ordentlig røvfuld billedrammer, møbler, der falder fra hinanden og en farvestrålende lampe. Og så slæber I lortet med hjem, pakker det ud, samler det, og wow, se: Det er præcis den samme skodlejlighed, som I altid har boet i, fordi der er ikke noget, der kan forbedre akvamarin-farvede vægge, der er ikke noget, der kan vaske dunsten af håbløshed væk.

Typen, der konsekvent sender den her mail en gang hver fjerde måned

“Hej allesammen –

Da jeg kom hjem fra arbejde i går aftes så der, for at være helt ærlig, rædselsfuldt ud i køkkenet. Seriøst, der så ud, som om der var nogen, der havde smidt et kanonslag derud. [Ekstremt, ekstremt langt afsnit, hvor de forklarer, hvorfor de arbejdede så sent]. Det kan simpelthen bare ikke være rigtigt, det er ikke cool, og nu har jeg fået nok.

Så her er, hvad vi gør: Jeg har lavet en turnusordning (vedhæftet), som på en eller anden måde rammer de mindst praktiske tidspunkter for nogen af jer til at gøre noget som helst på, og siger, at du nu i stedet skal gøre badeværelset rent på det tidspunkt. Næste gang du er ude og spille den fodboldkamp, som du har spillet hver tirsdag siden 2014? Der skal du skrubbe bremsesporene ud af kummen i stedet for. Det der guitarundervisning, du lige har skrevet dig op til? Glem det, desværre, du skal moppe køkkengulvet.

[Ekstremt lang og detaljeret forklaring om, hvordan de gjorde køkkenet rent] OG jeg smed alle de gamle teposer i skraldespanden. Det her er reglerne nu: Ingen diskussion, ikke noget med at dyppe skeer ned i smørret og lade dem ligge fremme, ikke noget med at bytte dage. Hvis vi ikke kan holde os til ordningen, flytter jeg ud. Tak.”

[GENTAG AD INFINITUM, DE FLYTTER ALDRIG]

“Guys, jeg fandt en kasse stearinlys og et maleri, der muligvis er hjemsøgt, på vej hjem! Tjek lige jeres nye og forbedrede stue!”

Ham, der stille flytter ud af lejligheden for at bo sammen med en kæreste, som du aldrig har mødt

“Hey guys,” siger han en dag, og kommer gående ind i stuen, mens I alle sammen sidder og spiller Rocket League. “Der sker sgu det, at jeg flytter til Stubbekøbing for at bo sammen med Marie,” hvortil du tænker – og du har pauset FIFA nu, selvom du havde bolden – du tænker: Hvem er Marie? Hvor er Stubbekøbing? Han fortsætter: “Såå, ja, måske kan vi få et par drinks, før jeg smutter? Jeg flytter om tre dage, men jeg skal nok betale husleje for resten af måneden. Tak!” Det er mærkeligt. Det her er så mærkeligt. Hvordan kan du vide så lidt om ham, som du stjæler mælk, kaffe og en gang i mellem lidt olivenolie fra?

Ham, der købte et rødløg, puttede det i en frysepose og efterlod det i den skål, hvor alle andre ligger deres frugt og grønt – noget, der kunne have fundet sted når som helst i løbet af de sidste fire år

Seriøst, guys: Hvis løg er det her, og gør det noget, hvis jeg smider det ud? Jeg har gloet på det i længere tid, end jeg har haft visdomstænder.

Den skrøbelige pige, der lige er blevet slået op med og nu virkelig gerne vil have, at alle spiser deres måltider sammen

Årh, hvaaad mand: Du træder ind i et pletfrit køkken en lørdag morgen, og der er nogen, der har bagt og glaseret en hel kage? Fuuuuck ja! Break-ups er for niiiiice! Men åh nej: Cecilie er lige kommet ind fra at have været nede med skraldet, og hun har forklæde på og græder meget, meget stille. “Nå, kan du lide kagen?” siger hun og nikker hen mod din morgenmad. “Der er lidt lavendelessens i den.” Du svarer hende, at det kunne du helt klart godt smage. “Jeg kan ret godt lide at bage,” siger hun og vender sig mod ovnen for at tage endnu en fancy kage ud, før hun sætter sig ned og åbner en kæmpe bøtte friskbagte brownies. De ser så gode ud. Klæbrige. Mørke. Choko-agtige, ja, men ikke for søde. Er det…? “Jeg har også lavet den med et lag saltet karamel,” siger hun. Fantastisk pige. En smule irriterende. Ekstremt irriterende. Men fantastisk pige. “Jeg tænkte, at det ville være hyggeligt at spise et måltid sammen, alle sammen,” siger hun. Hendes skrøbelige stemme knækker. Du nikker. Det ville da være meget rart? En søndag. Alle samlet. Sammenskudsgilde. Drikke jer fulde. Høre nogle sange “hver onsdag og torsdag.” Ah, hmm, jaa, det er – det er ikke så godt. Men du kan ikke rigtig få et ord ind lige nu, fordi hun lytter til Adele og virkelig kæmper for ikke at bryde hulkende sammen. Det er nok bedst… bedst bare at lade den ligge. Ja. Det er bedst bare at leve med det her for evigt, indtil du en dag flytter ud.

Pigen, der bliver ved med at hive høje, identiske fyre, der hedder “Villads” med hjem for at knalde

I sidder der alle sammen, i stuen, klokken er 11 om aftenen, og det er måske snart tid til at gå i seng – men lige et afsnit Freaks and Geeks til, ik’, drenge, lige et til – og så hører I den uundgåelige lydsekvens: Høje hæle på vej op ad trappen, nogen, der fniser efterfulgt af et ‘shhh’, nøgler i døren. Døren åbner, og et ansigt kommer til syne efterfulgt af en tårnhøj fyr med hænderne i lommen. “Hey guys,” siger hende, du bor sammen med, med nøglerne stadig i hånden. “Det her er Villads.” I hilser alle sammen ved at hæve en enkelt hånd i vejret, og han kommer med et lille lydløst “hej”, og mens du børster tænder, kan du høre, at hun sætter en Paolo Nutini sang på, og så ved du, at det går ned, og det er fair nok mand, fair play. (NB: En af de andre gutter, du bor sammen med er i al hemmelighed håbløst forelsket i hende, så det er måske en meget god ide at sende ham et par støttende, solidaritets-SMS’er.)

Dude, der bare aldrig er der

Det går op for dig, at du ikke har set Kasper i et stykke tid. “Bruger han ikke weekenderne sammen med sin svenske kæreste?” tænker en af dine roomies højt. “Er han… han rejser meget med arbejdet, gør han ikke?” Du ser ham, kort, komme hjem sent en aften, pakket ind i en kold trenchcoat med en kuffert. “Hey mand!” udbryder du glad, midt i din præ-sengetids tandbørstning. “Godt at se dig mand! Jeg er lige på vej i seng, men lad os snakke i morgen, ikke?” hvortil han svarer “helt sikkert”, men nej. Du er ikke ved at blive sindssyg. Er du? Du er ikke ved at blive sindssyg. Du stormer ind på hans værelse: Intet. Ingenting. Der står en seng, der er nydeligt redt, og tre bøger om økonomi. Der er en lille pynteting af træ og en hårtørrer. Det er det hele. Hvor tager han hen? Hvorfor har han ikke nogen ting? En dag flytter han ud og fortæller jer først om det fem dage efter, via email.

“Ja, jeg har lige købt den. 800 kroner! Jeg lærer mig selv at spille på YouTube. Du kan ikke høre det inde på dit værelse, vel?”

Fyren, der lige har fået en ny hobby, og den hobby er at reparere cykler

Ahh, så det er derfor badeværelsessæben er sort, og der ligger tre gear på gangen, der bliver ved med at sætte sig fast i din taske, når du kommer hjem fra arbejde. Det var derfor, ham fyren med ordene “FUCK” og “BUSCHAUFFØRER” tatoveret ned af sine lægge sad i dit køkken den anden dag og nægtede at slukke for sin skrattende cykelbuds-radio. Adam er begyndt at gå op i cykler. Uh, og hvad er det her, der ligger i badet? Er det – det er det! En hel, fuldstændigt uvasket cykelkæde! Nice. Fedt, mand. Fedt.

Personen, der bruger mere tid på at vaske tøj end at gå med tøj

Dude, det eneste, jeg nogensinde har set dig gå i er sorte jeans, en hvid t-shirt, de mest fucked up All-Stars, jeg nogensinde har set, og en sjælden gang også en hærget grå hættetrøje. Hvordan vasker du seks læs om ugen? Hvad vasker du? Hvorfor skal det alt sammen hænge, næsten uden at tørre, på samtlige døre og skabslåger i huset? Du har hængt dit dynebetræk henover en sofa, min dreng! Der kunne den hænge i hundrede år uden at tørre!

Fyren, der har boet her i to og et halvt år, men – udover at have flyttet sengen den der ene gang, hvor han troede, han havde tabt en M&M under den, og egentlig godt kunne lide måden, det så ud på, så han rykkede den aldrig tilbage – har gjort absolut ingenting for at forbedre den måde, hans værelse ser ud på

Dude, du betaler 5000 om måneden for at bo i noget, der ligner et herberg, fordi du nægter at investere i så meget som en vaskekurv.

Omvendt – pigen, der kæmper for at få råd til huslejen hver måned, fordi hun bliver ved med at bruge alle sine penge på sterinlys og lyskæder og bløde tæpper

Benedicte, hvorfor køber du dyr maling for at male et udlejet værelse, har du nogensinde hørt om konceptet af at få sit indskud tilbage? STOP MED AT SNAKKE OM, AT DU GERNE VIL STARTE DIN EGEN “FASHION OG LUKSUS-BLOG” OG BETAL MIG DIN DEL AF EL-REGNINGEN.

Parret

De taler med en stemme. De deler en hjerne, og vigtigst af alt, et værelse. De har “virkelig tænkt meget over det”, og selvom de kun betaler 2000 hver, fordi de er to om deres del af huslejen, “føler de stadig, at de bør betale mindre, fordi de deler en seng”. Du er ret sikker på, at han har fiflet lidt med regnskabet, så I betaler alle sammen lidt ekstra for wifi, og de betaler ingenting. De roder stuen og gangen til. De har begge to deres forældre på besøg i weekenden. De er begyndt at gå hinanden på nerverne. Hun er taget hjem til sin søster for at “få noget luft” og er væk i tre uger. Han har ingen allierede i lejligheden. “Hey,” siger han til alle, en efter en, og afslører derved rækkefølgen, som han kan lide jer alle sammen i. “Bajere i aften?” I svarer alle sammen nej. Deres bryllup kommer tættere og tættere på, og ingen af jer er inviterede. “Nå,” siger han, mens han tager sin jakke på. “Så ses vi vel på et tidspunkt.” Hans far kommer og flytter deres ting ud, efter de er smuttet.

Pigen, der bor i et hus fyldt med singler, men som lige har fået en kæreste

Et hus fyldt med singlepiger er et skrøbeligt økosystem. Virkelig et korthus. Et skub – et lille puf til et af bordbenene – og så falder hele lortet sammen. Fordi det er det bedste nogensinde, når I alle sammen flytter sammen en sommer: Nadja laver de der cocktails, Louise har ikke noget imod at gå hen til drengegrupper og få dem til at komme hen til jeres bord på klubben, Stefanie har netop droppet sin ph.d.-kæreste og er begyndt at have henkastet sex med en pusher, Nicoline er bare virkelig en fest – men fuck, nej, nu er det oktober, og sommeren er forbi. Det er fint, alt er godt, bare gå i hygge-mode hele vinteren, en form for hi, bare os tøser og et par ugentlige kasser Liebfraumilch, så venter vi, til det er marts, og så kan vi begynde at feste hele natten igen og dele taxaen hjem alle sammen – undskyld, er der nogen, der har barberet sig i vasken i morges? Hvorfor er ham der bartender Simon stadig her, det er søndag morgen? Hvad foreg…åh gud. Åh gud. Louise har fået en kæreste.

Selvom rækkefølgen på de næste ting, der sker, ikke ligger fast, er de er alle uundgåelige: Ekstremt akavet køkkenbordssamtale, hvor alle i lejligheden er tvunget til at spørge Louise, om Simon har tænkt sig at betale husleje; skrige-kamp, græde-kamp, ti dage, hvor tre af de fire piger i lejligheden ikke taler sammen, midlertidigt Louise-Simon-break-up, men alle er stadig for sure på hende over, at hun bailede Nicolines fødselsdag til, at de gider at snakke hende igennem det, uundgåelig Louise-Simon-genforening, Simon, der “flytter ind i et stykke tid, så vi kan spare sammen til et indskud på vores eget sted”, at “et stykke tid” på en eller anden måde bliver til “18 måneder”, utaktisk side-affære mellem en af de andre piger i huset og en af Simons fodboldvenner, alle flytter ud samme dag, i komplet tavshed, og sletter hinanden som venner på Facebook.

Drenge. Bare lad være.

Den roomie, der tror, det er acceptabelt at synge

Det er det ikke, Jens! Og Frank Sinatra ville have tabt betydeligt færre tallerkner i vasken, mens han vaskede op!

Festen sluttede for tre dage siden, og en af dem er stadig ikke vågnet. Er…bor de her, nu?

Den selvmedlidende bofælle, der altid brokker sig over, at han eller hun er den, der vasker mest op og gør mest rent, og alligevel har du aldrig set ham tømme en skraldespand, det er derimod altid ham, der kommer flov ud af sit værelse på en søndag med alle de gode krus, som han har hamstret, det er ham, der spiller musik alt for sent, skruer for højt op for fjernsynet, hele tiden spiller Playstation, så ingen andre kan, snakker konstant, når alle prøver at slappe af, inviterer alle sine venner på besøg, bruger al det varme vand, efterlader sit lort over det hele, og som kigger på dig og siger: “Du ved godt, det er din tur, ik’? Jeg vaskede den sidst”, og så går han hen og sidder på sin fede røv og ser fem afsnit (fem!) Extreme Makeover: Home Edition i træk, og du ved, at han aldrig flytter ud, for han vil aldrig forbedre sig, han er statisk på den der uskyldige måde og uden nogen i hans liv, der gør ham bedre, han har ingen stor kærlighed til at inspirere ham til at komme videre, og så tjener han i øvrigt heller ikke nok penge til at bo noget som helst andet sted på jordkloden, og han har helt sikkert ikke nogen opsparing, og hvis alle andre pludselig beslutter sig for at flytte ud, så er han fucked, for han har brug for det her bofællesskab: ‘Jamen, det er så billigt, nej, kom nu drenge, hvor skal jeg så gå hen? Hvor kan jeg ellers bo?’, for han har brug for sine roommates, for han fik aldrig nogle rigtige venner, så som det altid ender med de her jokes, de lange, til sidst, sådan er det altid…

Det er dig. Du ved, at det er dig.

Øvrige nominerede

– Pigen, der bruger hele lejlighedens datapakke op på at downloade Venner-afsnit – og så ikke engang i HD, vi snakker Venner-afsnit i standard kvalitet.

– Fyr, der inviterer sin Tinder-date til at flytte ind efter et knald!

– Pige, der inviterer sin Tinder-date til at flytte ind efter et knald!

– Fyr, der sender en mail til udlejeren om noget vanvittigt vigtigt uden overhovedet at nævne det for resten af jer, hvilket får udlejeren til at huske, at I alle sammen eksisterer, og give jer en reminder om, at, nårh ja, elmåleren skal aflæses, og lejligheden skal i øvrigt til gennemsyn, og hey, 500 kroner mere i husleje hver måned nu, tak.

– Personen, der køber en ny klump fetaost, hver gang de vil have fetaost, selvom der er seks mugne klumper fetaost i køleskabet fra sidste gang, de købte fetaost og bare lod være med at pakke det ind, før de smed det ind i køleskabet igen, OMG, ad, OMG!

– Fyr, der åbner køleskabet og siger: “Hvad er det for en lugt?”, åbner det igen, lukker det, åbner det, lukker det, sørger for, at hele køkkenet lugter af den lugt og så bare forlader rummet og aldrig undersøger sagen videre og derved overlader det til dig – og kun dig – så det nu er din opgave at fiske det rådne, våde, nederen forårsløg ud.

– Pigen, der vil have alle sofapuderne i stuen arrangeret på en meget bestemt måde.

– Fyren, som du ved brugte hele weekenden på at tage stoffer, men alligevel spørger dig, om han kan låne penge for anden måned i træk

– Personen, der bare nægter at flytte ud, selvom han har været oppe at skændes og har brændt broen med samtlige andre personer, der bor i lejligheden, var den sidste, der flyttede ind, og selvom I alle sammen udtrykkeligt har sagt: “Jeg synes, du skal flytte ud” eller “Jeg vil gerne have, at du flytter ud” eller “Jeg har ringet til boligselskabet, og de siger, at det under omstændighederne er helt cool, hvis du flytter ud,” og alligevel nægter at flytte ud.

– Personen, der inviterer sine venner hjem hver fredag aften for at varme op, for hey, I har vel ikke et andet sted, I kan tage hen, jeg mener bare, ved du, hvor meget nemmere det ville være at få den her thaiboks ind og ud af mikroen, hvis alle dine venner ikke stod i vejen? Og det er lige præcis sådan, du ender med at tilbringe din fredag aften med kablerne fra et par gamle PC-højttalere strakt henover dine fødder, mens du høfligt nipper til en vodka-tranebær og ihærdigt forsøger ikke at tage coke og i det hele taget spekulerer over – som du gør i disse øjeblikke, i de her små, mørke øjeblikke, når der bare ikke helt er noget, der spiller som det skal eller går efter planen – det, du altid tænker på i de øjeblikke: Hvad gik der galt i mit liv??

Ja! Så lyder det måske lige pludselig ikke som den værste idé at være en sørgelig taber, der sparer sammen til et huslån?