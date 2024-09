Her er, hvad verden onanerede til i 2016

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

På mange måder kan man sige, at vi fuckede os selv op i 2016. Den sætning får en helt anden klang, hvis man tager den bogstavelige betydning. Det er tilsvarende deprimerende at opdage overlappet mellem Donald Trump og antallet af mennesker, der gokkede den af til ham og Boris Johnson i 2016. (Seriøst)

Hvis du tænker “WTF” efter den sætning, så er den god nok ifølge nye tal fra PornHub (som vel ikke behøver nærmere introduktion) og deres undersøgelse “2016 Year in Review”. Med alt fra virtual reality til Overwatch, Kim Kardashian til Ivanka Trump – her er de mest overraskende og foruroligende ting, folk onanerede til i 2016.

Virtual Reality



Popkulturen har for det meste skildret tanken om virtuel sex som noget tabuiseret – i for eksempel Black Mirror og Her. Her fremstår konceptet som noget umenneskeligt, der efterlader deltageren deprimeret, udtømt og ensom efter at have nået klimaks sammen med en ikke-menneskelig enhed.

Men ifølge tallene er verden slet ikke enig i den tolkning. Faktisk steg søgningerne efter virtual reality-porno over hele verden mere end nogen anden kategori. Med kun 1800 tilgængelige videoer har PornHub haft over 38 millioner søgninger i de ni måneder, der er gået siden lanceringen, og søgninger på “VR” ligger som den mest trendende søgning i et antal lande.

“I forhold til VR-indhold på PornHub så lader det til at være de asiatiske lande, der er mest interesserede,” skriver PornHub i deres rapport, hvor de også noterer fraværet af vestlige lande, der er hoppet med på bølgen.



Fantasi VS Fiktion



Lanceringen af succesfulde multiplayer-spil som Overwatch og Pokémon Go førte til en drastisk stigning i søgninger relateret til deres indhold. Tracer (en karakter i Overwatch) blev kun overgået af den tidløse seksuelle objektivisering af Lara Croft, selvom Crofts føring kun var med 77.000 søgninger.

Tager man fokus væk fra konkurrencen mellem spilkarakterer og i stedet sammenligner dem med virkeligheden, er historien en anden. Overwatch havde for eksempel flere søgninger en den evigt populære kategori “anal.”

“Det lader til, at udviklingen går mere i retning af fantasien end virkeligheden. ‘Generisk’ porno bliver erstattet med specifikke fantasy-scener. Er det så et resultat af kedsomhed eller nysgerrighed? En ting er sikkert: Den sædvanlige ‘ind-ud, ind-ud’ er ikke længere tilfredsstillende for publikum, som tydeligvis søger noget andet,” siger Dr. Laurie Betito, som er sexterapeut og citeres i rapporten.

I den forbindelse var Harley Quinn fra Suicide Squad også en yderst populær fiktionskarakter at rive den den af til i år. I lande som Italien og Rusland var Quinn en af de mest hyppigt søgte og hurtigst voksende navne og endte med at blive den mest søgte filmkarakter hele året (med næsten 7 millioner flere søgninger end Batman).

Læs også: Jeg anmeldte Pornhubs nye virtual reality porno



Popkultur og Trump

Når det gælder virkelige personer, var det ikke pornostjernerne, der dominerede PornHubs søgemaskine i 2016 – det var kendisser. Kim Kardashian – selvom hun kun har udgivet et enkelt sextape for næsten ti år siden – var det tredjemest søgte navn hele året, og hendes sextape er stadig det mest søgte PornHub-emne nogensinde. Kardashian-imperiet – inklusiv Kylie Jenner – udgjorde også et kæmpe antal søgninger på den front.

Men det ville selvfølgelig ikke være en 2016-liste uden Trump. Blandt søgningerne på kendisser lå Donald Trump på en fjerdeplads. Rangeret lige under Kim K, Kylie Jenner og Angelina Jolie, men over resten af af sin familie – inklusiv sin kone Melania og sin datter Ivanka. Interessant nok var det Trumps datter Tiffany, der fik mest opmærksomhed, til trods for den seksuelle fascination internettet har for hendes søster Ivanka. Siden deres fars valgsejr steg søgningerne på Tiffany Trump med 2.548 procent.

Lidt længere nede af listen finder man Hillary Clinton, Boris Johnson og Theresa May – også i top 20. Hvorfor folk vil se ældre, udtjente politikere (elller nærmere deres pornostjerne-dobbeltgængere) knalde med hinanden, går over vores forstand, men hey – vi dømmer ingen.

Hvem ser porno?

De unge ser (selvfølgelig) mest porno. Aldersgruppen 18-34 udgør 60 procent af PornHubs seere, mens 65+ udgør blot fire procent. Overrasker det nogen? Det er også værd at notere sig, at folk ser med på mobilen i langt højere grad end tidligere. PornHub fortæller, at forbruget på mobiltelefoner er steget 1.424 procent siden 2010, hvilket betyder mindre jizz på tastaturet og mere på touchskærmen.

Ikke overraskende udgør USA den største del af PornHubs seere – 40 procent af alle views kommer derfra. Storbritannien ligger nummer to, Canada nummer tre (til trods for deres relativt lille befolkning), og Indien nummer fire. Japan – som er berømt for at være banebrydende inden for sexkulturen og mærkelige dimser til vores nedre dele – kravlede op på en femteplads i år.

Helt i bund ligger Sydafrika, Belgien, Argentina og Sverige. Hvorfor ser de lande ikke lige så meget porno? Ingen idé. Måske sætter de bare større pris på gokkesokken, end de gør i Canada.





Kønsskellet – Hvad ser kvinderne?

Det er her, tingene bliver lidt lakrids. Brasilianske og filippinske kvinder er angiveligt mere åbne over for at se porno end resten af top-20. 35 procent af PornHubs brasilianske og filippinske seere er angiveligt kvinder. Men mere interessant er det, at Jamaica – som ikke engang ligger i top-20 af de lande, der ser mest porno – havde den højeste andel kvindelige seere af alle lande med 46 procent.

PornHub skriver også, at lande som USA, Storbritannien, Canada og Australien – som typisk ligger i toppen af pornoforbruget – var rangeret blandt de lande med den laveste andel kvindelige seere.

Hvor lang tid kan de holde?

Af en eller anden grund, vi ikke forstår, har Filippinerne haft (og fastholdt) førstepladsen på listen over lande, hvor man bruger længst tid per besøg på siden. Præcis ligesom i 2015, bruger den gennemsnitlige seer 12 minutter og 45 sekunder på siden. Det tal er helt sindssygt af den simple grund, at ingen andre kommer i nærheden af det. Det næste land er Sydafrika, som steg fra 10 minutter og 34 sekunder i 2015 til 10 minutter og 45 sekunder i 2016. Derefter følger USA (10 minutter og 15 sekunder), Canada (9 minutter og 49 sekunder) og Australien (9 minutter og 44 sekunder).

Cuba og Mongoliet fortsatte deres tradition for at gå ind og få det ordnet på under 5 minutter (imponerende!). Bolivia landede en smule højere på 6 minutter og 41 sekunder.