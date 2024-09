Rapperen Danny Brown smider slik på sin ‘påskepizza’ for at hjælpe skolebørn

Hvis du nogensinde har overvejet at vælte slikskålen fyldt med påskeæg og vingummi ud over din pizza, har du højst sandsynligt været midt i den største koger.

Det gælder sikkert også rapperen Danny Brown, men han har også haft mere noble intentioner. Brown, som er født og opvokset i Detroit, er gået sammen med en af byens kulturinstitutioner El Club om at skabe en madbaseret kampagne, der skal skaffe penge til en nonprofitorganisation, der tilbyder poesi- og skrivekurser til unge mennesker.

Ideen til projektet stammer fra Matt Z, som er køkkenchef på El Club og trommeslager i bandet Tyvek. Han er gået sammen med en række kunstnere og musikere fra Michigan om at skabe pizzaer til velgørenhed.

Brown og Matt Z lavede både søde og salte kombinationer, blandt andet en påskehare-inspireret pizza med peanut butter, chokolade og jelly beans. I den mere konventionelle ende af skalaen var der en “mystery meat”-pizza med lever og løg, men rapperen så gerne, at der havde været plads til mere eksotisk indmad. “Danny forslog både lever og kråse til kødpizzaen,” udtalte El Club til Pitchfork. “Pepe Z [som kokken også er kendt som] prøvede sig frem med kråse, men den kombination virkede ikke.”

Brown, som netop har udgivet videoen til singlen Ain’t It Funny, er den seneste i en række af rappere, der har begivet sig ud i den kulinariske verden: Fra Snoop Dogg til MF Doom og vores egen Action Bronson, som laver programmet Fuck That’s Delicious.

Alt overskud fra de unikke pizzaer, som man kan prøve på El Club i resten af april, går til organisationen InsideOut Detroit, som hjælper skolebørn, der har lyst til at “udforske verden gennem poesiens kraft”. Om det så legitimiserer jelly beans på en pizza … det er en smags sag.

MUNCHIES har forsøgt at kontakte Danny Brown for at høre, hvordan pizzaerne smager, og hvad der lægger bag de bizarre smagskombinationer, men vi har endnu ikke fået svar.