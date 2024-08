Herpes: Sig goddag til kønssygdommen, du sikkert allerede har

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE New Zealand.

Efter et lægetjek fortalte Kate* sin kæreste, at de ikke længere behøvede at bruge kondom. Hun regnede med, at han ville blive glad. Men til hendes store overraskelse var han rædselsslagen. Så fortalte han hende, at han havde herpes. “Han var vildt stresset ud over det,” fortæller Kate. “Jeg tror, han var sikker på, at det var enden på vores forhold.”

Kærestens reaktion er ikke overraskende, når man overvejer, hvordan den nyhed normalt modtages. En sygdom, der er så forbundet med promiskuøs adfærd og dårlig hygiejne, er sjældent sjov at fortælle sin partner om. Men herpes er ofte så ubetydelig, at læger ikke engang påtaler det. Selvom herpes er uhelbredelig og smitsom, resulterer den sjældent i andet end ubehagelige forkølelsessår på munden (HSV-1) eller på kønsdelene (HSV-2) hos størstedelen af dem, der er smittede. Cirka fire ud af fem danskere bærer ifølge Statens Seruminstitut på HSV-1-varianten, mens omkring 25% af os er knap så stolte indehavere af HSV-2-virussen.

Det sociale stigma forbundet med herpes er langt værre end den fysiske realitet.

Men det er en big deal i en social kontekst. Det sociale stigma forbundet med herpes er langt værre end den fysiske realitet, og ifølge mange eksperter er det netop sygdommens værste side. Da Jacob* fortalte sin partner om det, blev hun frygteligt ked af det. Han fortæller, “Vi havde nok sex tre gange eller sådan noget på et helt år, før vi til sidst slog op. Jeg overvejede helt seriøst permanent afholdenhed”. Det er ironisk, hvis man tager i betragtning, hvor mange af os bærer på sygdommen, at vi er med til at stigmatisere vores egen sygdom.

Tara Swadi, der er mikrobiolog og blogger hos Get Learned, beskriver herpes som værende “så almindelig, at det ikke er en stor ting, og forholdsvis let at holde kontrol med”. Men for folk med herpes er det fortsat en enorm byrde at skulle indrømme det overfor en ny partner.

Ligesom med alle andre kønssygdomme bør man lægge kortene på bordet, inden man begynder at gnubbe kønsdele. Hvis man holder det skjult, bliver det ofte et problem, der dukker op senere i forholdet som i Kates tilfælde. For hende var det langt værre, at hendes partner havde holdt sygdommen skjult end det faktum, at han havde herpes. Men selv hvis man har fortalt om det, er der stadig problemer forude. For det første er det utroligt svært at beskytte sin partner mod smitte, da kondomer ikke nødvendigvis dækker de smittede områder. For det andet kan selv områder, der ser fine ud, afgive hudceller, der i 15 procent af alle tilfælde indeholder virussen. For det tredje så taler vi om en sygdom, som din partner formodentlig på den ene eller anden måde har været i kontakt med før. Så hvorfor overhovedet gøre noget?

En almindelig test for kønssygdomme afslører en masse ting, men ikke herpes.

Nogle af os gør da heller ikke noget, men det er sandsynligvis, fordi vi ikke ved, hvad vi har. Sygdommen medfører ikke nogen alvorlige sundhedsproblemer, så man tester slet ikke for den, medmindre der findes synlige symptomer. En almindelig test for kønssygdomme afslører en masse ting, men ikke herpes. Da jeg spurgte, hvorfor prøverne ikke dækker herpes, fik jeg dybest set at vide, at jeg ikke skulle friste skæbnen. Hvis jeg bad om at få taget en blodprøve for at lede efter antistoffer til HSV1 eller HSV2, skulle jeg til at forklare det til folk, også selvom virussen kun fandtes i kraft af forkølelsessår. Lægen rådede mig grundlæggende til at påberåbe mig uvidenhed.

Da jeg spurgte Tara, om hvordan hun ville reagere, hvis hendes partner fortalte hende, at han havde herpes, trak hun bare på skulderen. “Altså store åbne sår er selvfølgelig ikke super sexede, men det er jo ikke en stor ting.” Selvom det store flertal af os har enten HSV1 eller 2, så er det kun en brøkdel af os, der ved det. De er klar over det, fordi de oplever symptomerne, som oftest udslet eller sår, ligesom forkølelsessår, bare omkring kønsdelene. Resten af os lever bare i lykkelig uvidenhed.

Denne lykkelige uvidenhed er noget, folk i lægeverden er tilfredse med, men det er ikke noget, der hjælper dem, der ved, de har herpes. Kates kæreste kan fx ikke længere påberåbe sig uvidenhed, og det kan Kate heller ikke. Nu må de bare konfrontere andre folks uvidenhed.

*Navnene er ændret for at beskytte kilderne.