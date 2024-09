Hvad kan heteroseksuelle lære af homoseksuelle parforhold?

(Foto via Jamie Lee Curtis Taete)



Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Sexskribenten Tracey Cox har allernådigst delt ud af sin visdom i en artikel ved navn “Seks ting vi kan lære af homoseksuelle parforhold om sex og kærlighed.” Hun tager sin læser kærligt i hånden og går en tur i den homoseksuelle zoologiske have for at vise, hvad man kan lære af de her forunderlige, sjældne skabninger. Hendes forståelse og indsigt er i sandhed på Ph.d-niveau, når hun skriver: “Homoseksuelle mænd forstår, at mænd bare godt kan lide at se på sexede ting.” Stærkt. Hun tilføjer: “Homoseksuelle mænd kan godt lide at vise sig frem,” om at onanere på hinanden. Mind. Blown.

Jeg føler virkelig, at jeg lærte noget, og jeg tilhører endda den gruppe af flamboyante, onani-besatte homoseksuelle mænd, som Cox så gerne vil studere. Jeg føler til gengæld, at jeg kan bidrage med et lidt mere nuanceret perspektiv, eftersom jeg har været den ene halvdel af et homoseksuelt parforhold i ni år. I modsætning til Cox har jeg rent faktisk haft sex med en homoseksuel mand masser af gange. Så her kommer mine bud på, hvad I heteroer kan lære om at gå ud med hinanden af os homoer. Selv tak.

Man er overhovedet ikke bange for kønsdele

En af de største glæder ved at være en homoseksuel mand er, at man ser en masse pikke, som er helt anderledes end ens egen. Pikke er jo ligeså forskelligartede som arme: Nogle er behårede, nogle er tykke og nogle er dækket af tatoveringer. Når man er i et homoseksuelt forhold, så lærer man ikke at dømme det, man bliver præsenteret for og i stedet bare tage det i munden uden diskussion – for er vi ikke alle sammen Guds smukke skabninger? Vi sprøjter jo alle sammen sekreter ud fra de samme steder.

Folk antager, at man har meget mere sex end dem

Jeg er virkelig ked af at skulle løfte sløret for den grimme sandhed, men vi bliver ligeså dovne i et homoseksuelt forhold som alle andre. Efter mange år sammen, så er et Netflix-marathon på sofaen med en skøn kop myntethe langt mere tillokkende end det motionsmarathon, der er forbundet med at skulle give den gas på homolagenerne.

Som om selve knepperiet ikke er udmattende nok, så er der også den omfattende forberedelse og oprydning: Der er jo sæd overalt. Seriøst, overalt. Det er ikke fordi homoseksuelle par bliver aseksuelle, men som med alle andre par så er det nogle gange okay at fyre den af alene, og så dyrke intimiteten ved at putte og nusse. Prøv det.

Man får fordoblet sin garderobe

Homoseksuelle mænd gør klogt i at finde en partner på omtrent samme størrelse og dermed låse op for en fordobling af deres tøjsamling med et snuptag. Det er både billigt og nemt, men det kan til gengæld føre til uenigheder. Reglen er: Tag aldrig noget på, som din partner har købt til en særlig lejlighed. Sørg også for indimellem at lade som om, at du har købt noget til dig selv, men i din kærestes størrelse. Gør et stort nummer ud af, at du ikke kan passe det, og at det ser meget bedre ud på din kæreste. Ego-boost til din kæreste. Blowjob til dig.

Folk forventer ikke, at man får børn, og man får lov til at være indigneret over ægteskab

Dobbelt op på trumfkort i akavede diskussioner. Hvis man spiller dem rigtigt, kan det gøre folk socialt akavede nok til, at de til sidst går deres vej. Man kan altid vinde over gamle tanter med overskæg til påskefrokosten eller homofobiske kolleger med et isnende blik og et kontant, “Og hvad får dig til at tro, at vi overhovedet VIL giftes?” Siden homoægteskaber er blevet en ting, antager folk ligesom bare, at det er alle homoseksuelles mål i livet at gå ned ad kirkegulvet, mens antallet af mødre der spørger, om de snart skal ud og købe en hat til brylluppet, er steget med cirka 1000 procent. Bare fordi vi godt kan lide at planlægge fester, betyder det jo ikke, at vi gerne vil giftes. Drop hattesnakken, Mor!

At spørge til homoernes babyplaner er også en klassiker. Spørgsmålet “Såøh, gokker I den bare af ned i en kop og blander det som en slush-ice og propper det op i en dame, eller…?” er som regel reserveret til den mest aggressivt heteronormative dele af familien. Det kan skabe nogle virkelig hyggelige diskussioner og er en velkommen chance for folk til at minde os om vores fortsatte status som andenrangs borgere. Du svarer bare med et dybtfølt, “Og så ville hun ikke engang låne sin livmoder ud!”, og så skal din homofobiske fætter nok slappe af. Nogle gange køber de endda gaver til dig for at sige undskyld.

I øvrigt kan man kan starte lignende diskussioner om blod- og sæddonation, monogami og brugen af ordet “bøsse” som et skældsord.

Et meget specifikt partnervalg kan resultere i det unikke privilegium, at man kan skændes i tredjeperson

Min kæreste hedder det samme som mig. Det er perfekt for egotrippere (man kan skrige sit eget navn, mens man kommer) og folk, der altid kommer for sent. “David, hvorfor er du så sent på den?” spørger han mig måske. Så kan jeg pege på ham og sige, “Altså, David brugte over en time på at sætte sit hår,” også selvom det var mit pandehår, der ikke ville krølle ordentligt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan heteroseksuelle par skal benytte samme princip – men måske hvis I begge to hedder Alex? Kim? René? Jeg ved det ikke, det er bare en tanke.

Man udarbejder en perfekt rengøringssymbiose

En gang i mellem, når der virkelig er magi mellem to mænd, går de i køkkenet sammen. Den ene tager et fast greb om vandhanden, mens den anden finder det blødeste viskestykke. I fælleskab opstår der ordløs magi. Som ying og yang arbejder de sammen om at skrubbe de daggamle madrester af tallerknerne og tørre dem af til næste dags brug. Du tror måske, at det hele handler om poppers og saunaklubber – nej, vi er også bare fucking gode til at vaske op.

To homoseksuelle mænd er nøjagtig ligeså kedelige som en heteroseksuel mand og kvinde

Udover en ekstra tissemand så er et homoparforhold dybest set det samme som alle andre forhold: Vi bingewatcher Netflix-serier, prutter foran hinanden og har indimellem hardcore trekanter. Der er nok ikke så meget, vi kan lære dig, medmindre det handler om en eller anden obskur Britney Spears sang, som kun blev udgivet i Japan, eller tidligere vindere af America’s Next Top Model. Det bliver nok ikke bedre end det.

