Hey børn, vil I se Lil Pump smide en pulverslukker gennem et tv?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Jeg glemte at købe kaffe på vej til arbejde i morges. Jeg ved ikke hvorfor. Det er vel bare sådan noget, der sker, når luftfugtigheden i New York er så sindssyg, at man ikke kan tænke på andet end det faktum, at man er iført stramme, sorte jeans, fordi man har læst en eller anden dum bog om 90’ernes punkscene. Som en god millenial gik jeg ned ad gaden med næsen presset mod min telefon, mens sveden haglede af mig, og pludselig dukkede Lil Pumps seneste videopost på Instagram op i mit smukke feed. Og folkens, holy fucking shit, ikke for at lyde som en gammel mand på internettet, men den her video er BEDRE END KAFFE!



For det første er Pump i gang med at få tatoveret en sur smiley midt i panden. Smileyen har krydser i stedet for øjne, så den er åbenbart også død. Nihilisme. Fint, fint.

Videos by VICE

Så sætter han sig op og bemærker, at der står en pulverslukker i baggrunden. Husk på den vigtige detalje – den får nemlig afgørende betydning på et senere tidspunkt.

Herefter springer Pump op fra briksen og begynder at danse rundt som en sommerfugl. Hvorfor danser han rundt som en sommerfugl? Det ved jeg ikke. Hvorfor danser du ikke rundt som en sommerfugl?

Og bemærk venligst også tv’et ved siden af her. Igen en vigtig detalje, der måske virker tilforladelig nu, men den kommer til at spille en stor rolle lige om lidt.

Nu vil jeg også gerne lige benytte lejligheden til at zoome ind på billedet af hans halskæde. Det er en kæde, der tilsyneladende har kostet 2,35 millioner kroner. (Pump er 18 år gammel eller sådan noget).

Nåh, tilbage til pulverslukkeren. Den kan du godt huske, ikke? Nu samler Pump den op.

Nu jonglerer han lidt med den, og jeps, tilbage til tv’et, som han simpelthen kaster pulverslukkeren igennem.

Befinder han sig på et hotelværelse? Det er ligegyldigt.

Pump griber fat i pulverslukkeren igen.

Og nu er han tilbage på briksen, denne gang står han og lader, som om han slukker en usynlig ildebrand. En sand helt.

Konklusionen må være, at Harverd Dropout bliver legendarisk.