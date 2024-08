Hey, pladenørder: Nu bliver high definition-vinyler snart en ting

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Vinyl er genopstået i løbet af de seneste par år, hvilket er strålende nyheder (bortset fra den belastning, produktionen er for miljøet). For dem, der elsker fysiske musikudgivelser, er der ikke noget, der slår et deep dive i en pladebutik, hvor du falder over en plade, du har ledt efter i årevis. Derfor er det formentlig også positivt, at vinylindustrien – på trods af nu officielt at kunne klassificeres som Gammelt™ – stadig oplever teknologiske fremskridt: Den østrigske startup Rebeat Innovation har nemlig for nylig offentliggjort, at de så tidligt som næste år sigter efter at kunne sælge high definition-vinyler.

Uanset hvor meget jeg (og måske også du) elsker plader, har jeg dog ingen fucking anelse om, hvad “high definition-vinyl” betyder, så skal vi ikke lige tjekke ind hos Redbeat Innovation? I 2016 tog de patent på en ny måde at trykke vinyl på med “en laser-fremstillingsproces til at producere high definition-respons og en mærkbar forbedring i lydkvalitet” – hvilket lyder flot og imponerende. Og nu har Rebeat Innovation-grundlæggeren Günter Loibl sagt til Pitchfork, at firmaet har modtaget 4,8 millioner dollars (29 millioner kroner) i støtte, og at de håber på at realisere projekt på en stor skala, så deres produkt kan være tilgængeligt for vinylhoveder næste år.

Hvis du gerne vil have en teknologisk forklaring, beskriver patentet en “3D-baseret topografisk mapping kombineret med laserprint-teknologi,” hvilket i sidste ende vil sige, at laserteknologi bruges til at indgravere “stempler”, som derefter bruges til at stemple riller i vinylen for højere lydkvalitet.. Loibl siger, at fra begyndelsen af sommeren vil Rebeat sende test-stempler til udvalgte trykkerier med håbet om at kunne præsentere på vinylkonferencen Making Vinyl, der finder sted i Detroit i oktober. Derfra “vil det tage yderligere otte måneder at lave alle de små justeringer.

Så omkring sommeren 2019 vil vi se de første HD-vinyler i butikkerne,” fortæller han til Pitchfork. Velkommen til fremtiden!