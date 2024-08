Hey, vil du se noget sejt? Her er en ny video fra GENTS

Da GENTS i 2015 slentrede ind på den danske musikscene i rullekraver og halskæder med debut-ep’en Embrace the Future, var det med et unikt neo-nordisk take på 80’er-synthpop. Den opskrift fortsatte de med at genopfinde og perfektionere med en lind synth-strøm af stilsikre musikvideoer, koncerter, blandt andet på Roskilde og Heartland Festival, og udgivelser som debutalbummet About Time fra 2017. Til marts er duoen klar til at slippe Human Connection, deres andet album.

“Smoke Machine”, anden single fra det kommende album, er alt det, vi efterhånden har lært at forvente, når forsanger Niels Fejrskov Juhls filosofiske brummen møder hans makker Theis Vesterløkkes afstressende og luftige synthflader. Singlen er lige så ørehængende og opløftende som “Love is Tears” og “Circles“, men er om muligt endnu mere catchy, med vokaler som Juhl trækker sjælekrængende langt ud.



Den nye video til “Smoke Machine” er skabt i samarbejde med den Los Angeles-baserede instruktør Taylor Thompson, som har følgende at sige om den amourøse kysse-tovtrækning, der udspiller sig i videoen mellem tilbagelænede, neon-badede GENTS-bevægelser: “I videoen ser vi et forhold – trin for trin – på repeat. Det handler om den umiddelbare tiltrækning, hengivenhed og smerten i kølvandet på det hele. Det gentager sig med en næsten masochistisk glæde.”

Du kan opleve GENTS live, når de spiller deres hidtil største show på Store Vega den 9. februar.