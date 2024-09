Hillary Clinton beder kokke om støtte og madopskrifter

Hvad har grillet sværdfisk alla messinese, avocado bruschetta, og grøn mangosalat med den amerikanske præsidentvalgkamp at gøre? Ikke særligt meget, så vidt vi ved, ud over at være et værktøj, der skal få kendte til at støtte op om Hillary Clintons præsidentkampagne. Og her taler vi selvfølgelig om kendte kokke.

En præsidentvalgkamp, der bedst kan beskrives som en demagogfyldt feberdrøm, blev lige en tand mærkeligere forleden, da Clinton lancerede kampagnen #ChefsForHillary, hvor nogle af USA’s bedste kokke støtter op om “Team Hillary” ved at lægge “lækre opskrifter” op på Pinterest.

Videos by VICE

Indtil videre tæller listen af kokke, der har været med til at lancere kampagnen, navne som Mario Batali, James Kent, Leah Cohen, Rebecca Charles, Katie Lee, Bruce Hill, Donald Link, Tracey Zabar og Dominique Ansel. Batali står bag sværdfisken, Hill har lavet bruschetta, og Cohen står for mangosalaten.

make my swordfish recipe @ home & support #ChefsForHillary campaign!! cook for the cause: our next pres of the USA! https://t.co/3GILti2ptZ — Mario Batali (@Mariobatali) August 17, 2016

Fans og politiske støtter bliver også opfordret til at tage del i morskaben ved at ‘pinne’ opskrifter og ved at bruge hashtagget #ChefsForHilary. John Podesta, der er formand for Hillary-kampagnen, har på en eller anden måde sneget sig med ind i det gode selskab og lavet en opskrift på salsa di noci – der egentlig lyde meget lækkert. Han er ovenikøbet afbilledet i fuld kokkepåklædning.

Hillary er ikke ligefrem kendt for at være en gourmand, men hun er glad for Chipotles burrito bowl og vegetarburgeren fra Hillstone.

LÆS MERE: Jeg smagte Donald Trumps forfejlede vodka

Præsidentkandidaterne har længe bejlet til celebre politiske støtter, og Los Angeles Times holder endda styr på hvem af de kendte, der stemmer på hvem. Washington Post har analyseret hvilke berømtheders støtte, der er bedst – dem der stemmer Clinton, eller dem der stemmer Trump.

Det eneste, vi kan sige, er, at Trump er nødt til at komme ind i kampen, da Clinton samler sig en seriøs hær af kendiskokke. Trumps fødevarepræferencer – gennemstegte bøffer og fastfood – kan dog vise sig at blive et problem, hvis han skal gøre sig nogle forhåbninger om at få støtte fra kokkeverdenen.