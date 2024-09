Med ‘dekonstrueret’ kaffe er hipsterbaristaerne gået for vidt

I en tid hvor der synes at være generel enighed om, at det er fedt, når kokke kaster alle regnbuens farver op over alle slags fødevarer, kan det være svært at vurdere, hvornår en kulinarisk tendens overskrider grænserne for, hvad der er tilladt i jagten på berømmelse. Det er i hvertfald en problematik, vi føler os tvunget til at tage stilling til, efter vi fik nys om, at en australsk kaffetrend er blevet skudt ned, længe før den fik lov til sådan rigtigt at få luft under vingerne.

Hele affæren omhandler en unavngivet café i Melbourne, der smed “dekonstrueret” kaffe på menukortet. Deres såkaldte “dekonstruerede flat white” – bestående af tre separate cylinderglads med henholdsvis varmt vand, mælk og espresso, serveret på et skærebræt af træ—er blevet latterliggjort i det meste af verden.

Places are now selling ‘deconstructed’ coffee. This is why ISIS hate us. pic.twitter.com/EH4sOcvh1J — Captain Kidd (@kidd_kong78) June 1, 2016

Det hele startede, da forfatteren Jamilla Rizvi besøgte en kaffebar i Melbourne og bestilte en “flat white”, Australiens helt eget bidrag til kategorien af haute café. Men serveringen levede dog ikke helt op til hendes forventninger. Rizvi uploadede et foto af samlesættet på Facebook, og hendes kommentar taler for sig selv.

Undskyld mig meget Melbourne, men nej. Nej nej nej nej nej. Hipsterkulturen er gået for langt, når ens kaffe ankommer dekonstrueret. Jeg har lige ventet i næsten 20 minutter på en kop kaffe, før det gik op for mig, at den ikke havde tænkt sig at dukke op. Jeg ville have en kop kaffe. Ikke et fysikeksperiment. Jeg foretrækker min kaffe i en kop. Ikke i et cylinderglas. Hvad bliver det næste? Får jeg så bare et skærebræt med en bunke kaffebønner og en tophat med bunden i vejret til at drikke det af? Dette må stoppe, kære Melbourne. Dette må stoppe.

Rizvis hipster-anklage har siden fået vind i sejlene; hendes opslag har modtaget over 20.000 likes og mere en 6000 kommentarer på Facebook. Rizvi har forklaret til BBC, at det “mere end noget andet, var følelsen af ikke at vide, hvad jeg skulle gøre med serveringen, der gjorde mig harm. Man føler sig virkelig dum, når man ikke ved, hvordan man skal drikke sin kaffe.”

For de uindviede er en flat white en cappuccino-variant, der blev opfundet i Australian af italienske indvandrere i årene efter anden verdenskrig.

Til sidst understregede Rizvi dog, at “det var en fremragende kaffe. Men forholdet mellem mælk og kaffe var nok noget stærkere, end jeg normalt ville drikke.” Dømmer man ud fra Rizvis foto, lader det imidlertid til, at det var helt op til hende selv at fordele mælk og kaffe på en måde, der faldt i hendes smag. Noget hun ikke var sen til selv at indrømme. “Det føler jeg mig virkelig dum over at have sagt.”