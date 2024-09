Historien bag de bizarre billeder af unge kvinder, der poserer med en russisk bjørn

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Engang imellem kan den komplet uforståelige algoritme, der styrer Instagrams “udforsk”-funktion, forhøje min livskvalitet markant. Den anden dag blev jeg eksempelvis pludselig taget med til en profil, hvor den russiske ødemark med permafrost og vanvittig natur fungerer som baggrund på idylliske billeder af kvinder, der hygger sig med en bjørn.

Kvinderne dyrker et nymfe-agtigt look og poserer sensuelt sammen med det, man må håbe, er en tam bjørn. Bjørnen er enorm. Kvinderne er små. Billeder er lige dele mystik, romantik og WTF. Jeg vil anbefale, at du selv kigger på dem – for et billede siger som bekendt mere end 1000 ord.

De her billeder stammer fra Svetlana og Yuri Panteleenko, som er et russisk par, der bor i Moskva med deres 24-årige tamme bjørn, Stepan. De virker på overfladen som et ganske normalt par, der godt kan lide at gå ture, tage ud og spise og dyrke sport. De har dog samtidig en lidt mere off, men ret gennemgående ting med at tage billeder af kvinder, der poserer med kælebjørnen.

De fortæller, at de for 24 år siden adopterede Stepan, da han var en tre måneder gammel forladt babybjørn. Siden har han været en del af familien og boet med dem i deres hus. Parret betegner Stepan som en meget social bjørn, der elsker at lege. Samtidig fortæller det, han er lidt af en helsefreak, som spiser 25 kilo fisk, grøntsager og æg hver dag – derudover holder han sig fit ved at spille fodbold. Derudover er han skuespiller og har optrådt i et tocifret antal film – for nylig blev han færdig med indspilningerne af julefilmen “Grantræerne 4,” hvor han spiller en af de centrale roller. Endelig er han også professionel kælebjørn og model. For 10.000 rubler (cirka 1000 kroner) kan man få ham til at komme på besøg og “ikke bare kæle ham, men også sidde på ryggen af ham og holde hans mægtige pote.”

Selvom det måske lyder ret fedt, er det værd at bemærke, at der er delte meninger om Stepans bjørneliv. Dyrerettighedsaktivister mener, at parret udnytter bjørnen for penge, og at han lider under ikke at få lov til at leve et naturligt liv.

På den anden side forsvarer fotograf Olga Barantseva konceptet ved at sige, at billederne viser en blødere side af det store rovdyr, og de er en del af en kampagne mod jagt, der skal vise den naturlige harmoni mellem mennesker og bjørne. Deraf må man vel udlede, at hun mener, Stepan hygger sig, når han bliver lokket til at sidde og ligge på forskellige måder ved hjælp af mozzarella og småkager (som angiveligt er hans yndlingssnacks).

Listen af modeller, der har poseret med Stepan, er lang. Der er både brude og gravide kvinder på billederne, ligesom opstillingen varier mellem alt fra at ligge i ske med Stepan og kysse ham på munden til at putte sig ind til ham med hans gigantiske pote om livet.

Billederne gennemsyres af opstillet femininitet blandet med en mytologisk fantasi, der alt i alt virker meget russisk.

Bjørne har en særlig plads i den russiske kulturhistorie – næsten som et slags nationalsymbol. Det russiske ord for bjørn kan oversættes til “ham, der forvalter honningen,” og bjørnen var også maskot for OL i Rusland i 1980.

Bjørnerelaterede aktiviteter har ellers løbende stået for skud siden 1600-tallet, hvor Zar Alexei forbød hofnarrer og forlangte, at deres bjørnepartnere blev dræbt. Det var den første i en række forbud, der skulle forhindre mennesker i at træne bjørne, og alligevel står vi her 400 år senere med bjørne som Stepan.

Koblingen mellem tamme bjørne og Rusland går altså langt tilbage. Men hvordan er det så lige, sammenhængen mellem smukke kvinder og de brune pelsede kæmper er opstået? For bjørne er jo sådan set ret farlige og bliver irritable, når de ikke kan få bær nok, ligesom klimaforandringerne gør dem gnavne. Der har sågar været teorier om, at de foretrækker at angribe kvinder frem for mænd på grund af menstruation (det er dog modbevist).

Samtidig er der et par lettere sexistiske sammenhænge, der måske kan give forklaringen. For i Rusland siger man, at “bjørne er lige så lunefulde som smukke kvinder,” ligesom den russiske poet Nekrosav skriver, at en russisk kvinde kan “stoppe en galoperende hest og gå ind i et brændende hus.” Med de briller giver det måske en eller anden form for mening. Måske.

Billeder kun af Stepan får normalt omkring 2800 likes, mens han snildt kan opnå 4000 likes, hvis han poserer sammen med en model. Kommentarerne er overhængende positive og kan være alt fra “Fantastisk med alle de ømme øjeblikke” til “Den bjørn ser ud, som om han er blevet bedøvet.”



Hvis du kan finde på det, så findes på det på internettet.