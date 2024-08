Historien om Fernet-Brancas indtog i Argentina

Artiklen er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Fernet er nok den spiritus i verden, der deler vandene allermest. Den er mere distingveret end Jäger og glider langt lettere ned end den bitre Malort, som man ikke kan drikke uden at se helt forkert ud i ansigtet. For andre er det ”bartenderens håndtryk”, en bestilling, der omgående signalerer, at du har god smag i spiritus.

Den italienske bitter har skabt sig et kultfølge på den internationale bartenderscene, men det er vand sammenlignet med dens massive popularitet i Argentina. ”Den stammer fra Italien, men den er blevet så populær, at argentinerne forbruger tre gange så meget af den, som italienerne gør,” fortæller Diego Díaz Varela, som er grundlægger og ejer af La Ferneteria i Buenos Aires.

Verdens mest berømte fernet stammer fra 1845, da Bernardino Branca kombinerede 27 urter og ingredienser med et druedestillat og skabte den første Fernet-Branca. ”Den blev skabt som en digestif – tanken var, at det skulle hjælpe folk,” siger Edoardo Branca, som tilhører den sjette generation af familien, som styrer Fratelli Branca Group i USA.

I det 19. århundrede emigrerede mange italienere til Argentina og udgjorde et af de største immigrantsamfund i det sydamerikanske land. I dag har mere end halvdelen af alle argentinere i landet italienske aner. ”Vi siger altid, at argentinerne nedstammer fra italienere og spaniere,” siger Martín Tummino, som er bartender og cocktailkonsulent i Buenos Aires. ”Både min bedstefar og bedstemor nedstammer fra italienere og spaniere.”

De første italienske immigranter havde fernet med, som de brugte som digestif og til at lindre maveonder. ”Italienerne tog små flasker med om bord på skibene. Jeg ved, de brugte det som medicin,” siger Tummino. ”Så blev forbruget på et tidspunkt rekreativt.”

Fratelli Branca åbnede et destilleri i Argentina for at imødekomme efterspørgslen (det er fortsat det eneste af slagsen udenfor Italien). Så eksploderede drinkens popularitet. ”Det er svært at forklare, hvordan det er blevet så populært, men vi ved, at det har noget at gøre med, at størstedelen af befolkningen på det tidspunkt var italiensk,” siger Tummino. Det kan have noget med landets smagspræferencer at gøre. ”Argentinske smagsløg kan godt lide den bitre smag,” siger Tummino. ”Har du prøvet mate?”

Landets uofficielle nationaldrink er fernet og cola. ”Man begyndte at drikke fernet på den måde i Córdoba, men derfra spredte dillen sig til de øvrige dele af landet,” forklarer Mauro Steinberg, der er bartender på Boticario i Buenos Aires. ”Det er ikke almindeligt, at man drikker den som et shot.”

Eftersom fernet typisk er den første type spiritus, man som ung drikker sig i hegnet på i Argentina, er der mange, som i teenageårene har eksperimenteret med billige off-brand varianter, der brænder smagsløgene af. ”Fernandito drikker man, når man er 18 og ikke har nogen penge,” siger Tummino. ”Det er lidt det samme som med tequila. Ligesom folk, der siger, de hader tequila, fordi de har ’drukket for meget dårlig tequila’. Men her taler vi ikke om mærket Fernet-Branca, men spiritussen generelt.”

Den positive opfattelse af fernet overskygger de smertefulde ungdomsminder. Da cocktailbølgen ramte Buenos Aires, fandt fernet pludselig vej til andre drikke udover cola. Hvis du beder værten på Nicky New York Sushi om at se vinkælderen, fører han dig gennem en gang bagerst i restauranten og hen til en skjult, ubådslignende lem, bag hvilken man finder smugkroen The Harrison Speakeasy. Det er en overraskende stor bar, når man tager i betragtning, hvor godt den er skjult. I det bløde skær fra loftlamperne hælder Tummino Fernet-Branca op i en shaker og forbereder en Famiglia Murazzi-cocktail med vermouth, citron og honning.

”Når man putter fernet i en cocktail, er det som at hælde noget af Argentina i den. Selvom den kommer fra Italien, så er den bare så argentinsk,” siger Tummino. ”Argentinerne drikker mere fernet end noget andet folkeslag i verden. Der er ingen, der drikker fernet som os.”

”Vi serverer ikke fernet og cola,” siger Tummino. ”Vi prøver lidt at aflive den trend. Det er ikke fordi, vi ikke kan lide drinken, men vi prøver at få folk til at drikke fernet på en anden måde.”

Ti minutters gang fra The Harrison finder man La Ferneteria, Varelas tre måneder gamle fernet-fokuserede bar, der byder på langt mere end bare en standard Fernet-Branca. ”La Ferneteria er kulminationen på vores lidenskab for og ønske om at introducere gæster for alle de forskellige slags fernet, der produceres lokalt som internationalt, og de man måder man kan drikke dem på,” siger Varela. ”Vi har seks forskellige slags fernet. Nogle kommer fra store producenter, andre er lavet af lokale destillerier.”

Som hos The Harrison er det også La Ferneterias mål at eksponere deres gæster for alternativer til den udbredte fernet og cola. ”Det betyder ikke, at man ikke kan få en traditionel fernet på La Ferneteria,” siger Varela. ”Du kan blande din yndlingsfernet med en af de mixere, vi har: cola, appelsinjuice, grapejuice, tonic eller sodavand.”

Varela og hans partnere Santiago Rubio og Bruno Cattorini har udvalgt nogle af de bedste bartendere i landet til at skabe en særlig cocktailmenu. ”Min absolutte favorit, som vi serverer, er fernet spritz. I den er der Cynar, Martini Rosso, Fernet-Branca og ølskum,” fortæller Varela.

Selv om fernet efterhånden har mange år på bagen, så lader den aldrig til at blive mindre populær. Unge mennesker elsker at drikke fernet, og der kommer flere og flere nye varianter på markedet. ”Der er opstået en trend, hvor folk producerer deres egen fernet og sælger den til markedsdage,” siger Baticarios Steinberg.

Brancheinsidere som Varela har store forventninger til bitteren udenfor Argentina. ”Vi forestiller os en fremtid, hvor fernet ikke bare er almindelig, men også en fornem og særlig drik,” siger Varela.

”Vi vil gerne åbne så mange Ferneteriaer som muligt i lande over hele verden.”