Historien om hvordan “Dr. Crocodildo” banede vejen for sexlegetøj i Kenya

“Jeg kalder mig digital alfons,” fortæller Peter Karanja i Nairobi, Kenya. Han er en selskabelig herre på nogle-og-30 og ligner ikke rigtig en alfons – men han har et usædvanligt forhold til sex. Blandt sine venner, og i resten af landet, er han kendt som Dr. Crocodildo, der også er navnet på hjemmesiden han startede med sin onkel i 2009, som er blandt de få websider i Østafrika, der sælger og promoverer sexlegetøj.

Ligesom mange andre lande i Afrika har Kenya et konservativt forhold til sex. Porno er ulovligt og er listet under “Forseelser Mod Moralen” i straffeloven. Produktion eller besiddelse af “uanstændige skriverier, tegninger, udskrifter, malerier, tryksager, billeder, plakater, emblemer, fotografier, videomateriale eller andre uanstændige objekter, eller ethvert andet objekt med tendens til fordærvet moral” er strafbart med op til to års fængsel og en bøde på omkring 450 kroner.

Omkring Valentinsdag forbød Kenya filmen 50 Shades of Grey på grund af dens “lange og eksplicitte sex-scener”, og i juni blev forældrene til fem politiaspiranter indkaldt for at skulle forklare de vibratorer, som var fundet på deres voksne børns værelser.

Ikke desto mindre beskriver loven stadig “uanstændighed” bredt nok, til at sexlegetøj teknisk set er lovligt. Derfor øjnede Peter Karanja muligheden for at opbygge en regulær sexlegetøjsindustri i Kenya.

Peter Karanja blev for første gang præsenteret for sexlegetøj i Storbritannien, hvor han tog en masteruddannelse i erhvervslivet. Der talte de kvindelige studerende åbent om at eje dildoer, og butikkerne på gaden udstillede plyshåndjern og sexterninger i vinduerne.

Det var slet ikke ligesom de sjuskede varer, der sælges under bordet i Nairobis nedslidte indkøbscentre, eller områderne i downtown, der er kendte for at sælge ulovlig blegende cremer, våben og stjålet elektronik.

“Det var meget nusset. Sælgeren fik nærmest bevidst en til at skamme sig,” siger Peter Karanja. “De fik dig til at virke desperat.”

Derfor skabte han doctorcrocodildo.com, der er til for “at hjælpe mennesker, at ændre folks opfattelser og for at gøre en forskel.” Sexlegetøjssiden tilbyder gratis levering inden for Nairobis centrale handelsdistrikt af “diskrete pakker” fyldt med vibratorer, dildoer, glidecremer, håndjern, spiselige BH’er – you name it; doctor Crocodildo sælger det.

“Vi afrikanske kvinder er ved at tage ejerskab over vores ejendele og vores kroppe.” – Valentine Njoroge

Selve legetøjet er importeret fra Asien, og Peter Karanja prøver altid at have et bredt udvalg af legetøj på lager, fordi “mennesker er nysgerrige på alting,” som han siger.

Det er delvist fordi, at sexlegetøj hidtil har været nærmest umuligt at opdrive i Kenya. Det er for eksempel ret sigende, at hjemmesiden har en prominent sektion med titlen “Hvad er sexlegetøj?”

“Vi afrikanske kvinder er ved at tage ejerskab over vores ejendele og vores kroppe,” siger Valentine Njoroge, der skriver en ugentlig sexklumme for Kenyas avis The Star. Hun fortæller, at kvinder i Afrika “sædvanligvis behandles som handelsvarer af de ældre i samfundet, uanset om det handler om medgift (ved ægteskab), eller hvad der skal betales, efter en pige er blevet voldtaget.”

Valentine Njoroge fortæller, at ældre mennesker ofte protesterer imod det seksuelle indhold i hendes klumme, eftersom “de fleste kenyanere har det standpunkt, at sex er privat og bør forblive sådan.”

Traditionelt set er kenyanske kvinder ikke blevet opfordret til at udforske deres seksualitet. Omkring hver fjerde kvinde i Kenya har fået foretaget en form for omskæring (Female Genital Mutilation, FGM), som er en ulovlig praksis, der involverer at skære klitoris eller kønslæberne af. (Antallet af omskårede kvinder kvinder faldt med 10 procent fra 1998 til 2008). Kvindelig omskæring sker til dels på grund af et ønske om at kontrollere kvinders sexlyst, for at bevare deres mødom inden ægteskabet og forhindre utroskab senere hen. Med sexlegetøjets ankomst og tilgængelighed udfordrer flere kvinder nu “den generelle opfattelse i Kenya” af, at deres seksualitet tilhører manden, fortæller Valentine Njoroge. “Hvis du ophidser ham, er hans begær nu dit ansvar.”

“Det hele sælger, for det er et nyt fænomen og alle vil gerne eksperimentere.” – Peter Karanja

Dette er især vigtigt i et land, hvor hver fjerde kvindes seksuelle debut sker ved voldtægt. En australsk kvinde bosat i Kenya, som blev offer for en brutal gruppevoldtægt, fik først retfærdighed efter syv år, da gerningsmændene blev dømt for røveri. Politiet fortalte hende eftersigende, at “ingen vinder voldtægtssager i Kenya.” Tidligere i år blev en kvinde klædt af og banket, fordi hun bar “uanstændigt” tøj. “I virkeligheden er det kvinders seksualitet der bliver kriminaliseret, og ikke mænds,” fortæller Valentine Njoroge.

I konteksten af disse omstændigheder er Peter Karanjas sexlegetøjsvirksomhed ikke bare nyskabende, men også styrkende.

Efter Dr. Crocodildo er andre sexlegetøjsvirksomheder kommet til. Konkurrerende sider som Raha Toys (“Det bedste lavpris sexlegetøj i Kenya”) og Pazuri Place (“Kenyas bedste netbutik for sexlegetøj”) er begge vokset betydeligt siden 2009. Pazuri Place fortæller, at de nu firdobler deres sortiment, og Raha Toys lover både en 24-timers support hotline og levering samme dag – ikke nogen lille bedrift i en by der ligger på fjerdepladsen over de værste byer i verden målt på trafik.

Dr. Crocodildo forpligter sig til at behandle kundernes ordrer inden for to time, af hensyn til dem, der ikke kan vente, til deres legetøj ankommer. “De er vant til, at det skal være nemt, og at alt kommer lige til døren,” siger Peter Karanja og tilføjer, at branchen skal være “ligesom at levere pizza”: Det ankommer indpakket, så “fremmede ikke ved hvilken slags topping, du kan lide.”

Peter Karanja fortæller, at hans kunder er lige dele kvinder og mænd, og at der indtil videre ikke er noget bedst sælgende produkt. “Det hele sælger,” siger han, “for det er et nyt fænomen og alle vil gerne eksperimentere.”

