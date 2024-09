Hitler oplever en rennæssance som teenage-idol på Tumblr

Rekonstruktion af en helt normal Tumblr-post fra den nye generation af Hitler Jugend 2.0. Foto: imago/Leemage | Redigering: VICE Media.

Denne artikel er oprindeligt fra VICE Tyskland

Internettet er et ekstremt mørkt og skummelt sted. Her hentyder vi ikke til de virtuelle markedspladser for alverdens stoffer, men til de fantasy-prægede afkroge befolket af teenagere, der netop er ved at opdage deres egen seksualitet. For dem er Tumblr den perfekte side, fordi den modereres meget lidt. Hvor Facebook og Instagram sletter kvindelige brystvorter i flæng, og Twitter nu overvejer helt at forbyde pornografisk billedmateriale, kan alt fra billeder af kropsdele til amatørillustrationer af hentai furry-scenarier og gangbangs med My Little Pony-tema uploades og diskuteres på blogtjenesten.

I mellemtiden har en fanskare fra en særlig gren af Tumblr udviklet sig til et punkt, der nærmest får upskirt-voyeurisme til at virke tilforladeligt. Her tilbeder unge mennesker fra hele verden Adolf Hitler, som var han den nye Sherlock eller en ældre version af Justin Bieber med mere overbevisende skægvækst.

Screenshot via Tumblr.

Selvfølgelig er det ikke alle, der poster historisk tvivlsomme billeder, der er nazister, men de er heller ikke sindssygt intelligente. Der er masser af blogs at finde i det typiske Tumblr-landskab af lyserøde skydevåben, porno GIFs og nærbilleder af blomster overplastret med deprimerende citater fra Lana Del Rey-sange, der reblogger billedlige levn fra Tysklands nationalsocialistiske fortid. Måske er det fordi det visuelt harmonerer så godt med den dystre, Wasted Youth-billedæstetik, der er så populær på platformen. Og måske fordi Tumblr er besat af grumsede, sort/hvid billeder med elendige motiver.

På andre dele af sitet har selvudråbte “historie-eksperter” udformet en slags fotografisk krønike af Det Tredje Rige. De samme eksperter har en overraskende kort lunte, når de konfronteres med spørgsmålet om: “Hvorfor?”. Det er dog et legitimt nok spørgsmål at stille: Hvorfor lægge så meget tid i at støve gamle billeder fra 30’ernes og 40’ernes Tyskland op? Er det en rendyrket fascination med ondskab, eller er Hitler, Goebbels og Co. i virkeligheden bare forbilleder for den villedte, misforståede ungdom her i internettets lusede baghave?

Hvor mange i det mindste lader som om, at de er bevidste omkring, hvor grusomme og afskyelige nazi-eraens forbrydelser var, (selvom de stadig finder Hitlers smil utroligt sødt og indbydende), er der andre, der åbenlyst fejrer Hitler og fuldstændig benægter Führeren og hans følgeres ugerninger. Logikken er, at man umuligt kan være et dårligt menneske, hvis man er glad for børn og nuttede hundehvalpe. Ellers var man i det mindste blot en misforstået stakkel. Kærlighed gør som bekendt blind. Det gælder tilsyneladende også for Holocaust – i hvert fald hvis du er en disorienteret teenager på Tumblr.

Den dunkle nazi-tilbedelse kulminerer ikke i højre-ekstremistiske blogs, konspirationsteorier eller historielære, men i posts fra unge mennesker, der føler sig seksuelt tiltrukket af diktatoren. “Ja, jeg er lun på Adolf Hitler”, står der eksempelvis i beskrivelsen af “heidiwolf”, der hævder, at hun kun er 14 år gammel. “Jeg beundrer det tyske sprog, men er ikke så god til at tale det,” forklarer hun i forlængelse af, at hendes yndlingssange er “Stille Nacht” og “Oh Tannenbaum”. Scroller man gennem hendes øvrige posts, falder man over Hitler, Hitler med andre nazister og Hitler i en malstrøm af små, søde dyreunge-GIFs. Det lyder som prototypen på en trolling-blog med nazist tema, tænker du måske. Men Heidi er bare en af mange, og hendes tilbedelse er ikke en gang tæt på at nå de ekstremer, der er at finde hos andre brugere.

Screenshot via Tumblr.

“Goebbelswithahat” afbilder eksempelvis nazistlederne som troskyldige tre-øjede manga-karakterer med kæmpe øjne (kawaii!). “Leaufroid” reblogger den rørende kærlighedsfortælling om Hitler og Eva Braun (“Selv da Tyskland stod overfor et totalt kollaps, var Hitler aldrig uvenlig overfor Eva og råbte aldrig af hende.”) Og “hitlerwithkids” samler alle de mest nuttede billeder af diktatoren med børn. Mange af billederne på Tumblr deles uden små-nazistiske kommentarer, men på andre figurerer der stærkt tvivlsomme kærlighedserklæringer. Tænker du for eksempel ting som “Så utroligt smuk” eller “Åh, Gud, det er mere skønhed, end jeg kan klare på ét billede!” ved synet af Adolf Hitler? Nej? Tja. I diverse “Confession-blogs” udveksler Hitlerjugend 2.0 sågar Führer-fantasier, der er en smule mere eksplicitte.

Kan du huske gangbang-ponyerne fra starten af artiklen? Præcis den type fantasier akkumuleres, når bloggerne går til bekendtgørelse, og anonyme brugere deler deres fantasier på et specifikt område. Ofte har disse undersider et særligt tema som omdrejningspunkt – en spil-serie eller for eksempel hele Walt Disneys cinematiske arv. Men ikke desto mindre er det forbløffende, at der findes op til flere blogs, der udelukkende er til for, at følelsesmæssigt og seksuelt villedte mennesker kan beskrive præcis hvordan de kunne tænke sig at blive penetreret af Hitler og hans håndlangere.

Screenshot via Tumblr.

“thehistoricalconfessions”, “thirdreichconfessions”, “reichconfessions” – det er til at brække sig over, at Tumblr-brugere tilsyneladende vil ejakuleres i munden af massemordere. Bare det at høre føreren beskrevet som “sød”, hans smil som gørende nogen “varm om hjertet”, og at folk bare vil sludre med ham om politik og hans barndom, er kvalmende.

Jeg har talt med folk, der oprigtigt kan relatere til ideen om at blive spist af en drage, eller som af journalistiske årsager har hængt ud på en pornoside, hvor de har set en virtuel Lara Croft have samleje med en computeranimeret hest. Men det er forbløffende og chokerende, at unge mennesker kan betragte et af de mørkeste kapitler i historiebøgerne nogensinde, som om det bare var én langt, romantisk billedserie, hvis protagonist muligvis var lidt af en bad boy, men i virkeligheden ikke var så slem.

Jeg ved ikke, hvad der er mest skræmmende: Dét, eller det faktum, at der stadig er folk derude, der godt nok ikke vil i seng med Hitler, men fortsat står ved hans ideologi.