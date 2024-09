Hitler-toast kostede en tur i fængsel for tysk narkohandler

En 37-årig mand er anklaget i Tyskland for omfattende narkotikahandel, efter han blev taget med store mænger methamfetamin og marijuana. Men det er slet ikke hele historien. Sagen er, at Sven Pohl måske kunne have undgået politiets indblanding, hvis ikke det var for hans forkærlighed for at lave morgenmad med nazitema.

Myndighederne blev for alvor interesserede i Pohl, efter at han delte billeder på Facebook af stakke med toastbrød, hvor overfladen havde taget form som Hitlers ansigt. Pohl havde også postet memes, der udtrykte hans begejstring for Der Führer.

Videos by VICE

LÆS MERE: ‘Hitler-vin’ har givet en tysk barejer seriøse problemer

Billederne krænkede Tysklands love omkring offentlig fremvisning af nazistisk propaganda. Desværre for Pohl fandt politiet, der ransagede hans hus, meget mere end en nazi-troll, der var god til at hacke en toaster; de fandt bevismateriale, som indikerede, at Pohl var involveret i omfattende narkohandel.

Anklagerne mener, at han i 2014 købte og distribuerede 1,3 kilo crystal meth og 64 kilo marijuana. Pohl nægtede sig skyldig, men det ser ud til, at han har måtte ændre sin forklaring, efter at hans kæreste besluttede sig for at dele bevismateriale med politiet. Pohl er også anklaget for at dele billeder af nazister og hagekors.

Nu er der noget, der tyder på, at han kan se frem til lang tid med vand og en helt anden slags brød.