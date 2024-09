‘Hitler-vin’ har givet en tysk barejer seriøse problemer

Blandt den svimlende mængde af drikkevarer man kan tilegne sig på barer i dag, er det svært at komme på drikkelse, der er lige så udbredt og ukontroversielt som vin.

Når det så er sagt, er der stadig situationer, hvor druer skaber vrede.

Videos by VICE

For eksempel når det gælder Führer-vin. Ja, Führer som i Hitler.

En 49-årig barejer fra Bayern risikerer nu at blive idømt tre års fængsel takket være fire flasker vin med Hitler-tema, han angiveligt udstillede i baren, så alle kunne se dem.

Pub owner faces jail for offering ‘Hitler wine’ to guests. https://t.co/BJTBLJboGh pic.twitter.com/A7HBv20THG — The Local Germany (@TheLocalGermany) September 5, 2016

LÆS MERE: Sådan imponerer du dine venner og undgår dårlig vin på restaurant

Ifølge Augsburger-Allgemeine var vinene udsmykket med billeder af Adolf Hitler på etiketterne—inklusive et hvor han heiler. De tyske myndigheder fik et tip af en årvågen medborger, om hvor de kunne finde flaskerne, hvorefter politiet ransagede baren og konfiskerede vinene.

Ifølge The Local havde barejeren, der eftersigende ikke har nogen tilknytning til det ekstreme højre i Tyskland, fået foræret flaskerne som en gave. Og ifølge ham selv stillede han dem kun frem i baren, fordi han syntes, de var “sjove”.

Men han syntes nok ikke, at det var nær så sjovt, da han efterfølgende blev anholdt. Tysk lovgivning forbyder brugen af symboler, der associeres med forfatningsstridige organisationer såsom det nationalsocialistiske parti. Loven, der er kendt som Strafgesetzbuch 86a, gør det kriminelt at bruge og udstille hagekors og andet symbolisme, man forbinder med nazisme, inklusive brugen af ordene “Heil Hitler”.

Italien har derimod ikke den slags love, der forhindrer salget af Hitler-vin og øl, og der produceres angiveligt flere forskellige afskygninger af Hitler-vine rundt omkring i Italien.

LÆS MERE: Mød vinbonden der vander sine stokke med pizzadressing

Det er ikke første gang, at man i Tyskland oplever, at drikkevarer bliver brugt på en hadefuld måde. I marts måtte et bayersk bryggeri trække en serie af øl tilbage, fordi de var blevet udstyret med etiketter fyldt med nazi-symbolik. Øllene var også udstyret med anti-immigrations slogans, der fornærmede muslimer, jøder og så godt som alle andre, der ikke er både blonde og blåøjede.