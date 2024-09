Hjælper det overhovedet, hvis du lader være med at drikke i en måned?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland



Den 2. januar gik det op for dig, at du har brugt endnu et år på at gøre din krop til et giftigt ingenmandsland, da du vaklede ud fra en eller anden privatfest og hakkede en slimet klump op, der muligvis engang var en luns af din lunge eller et af dine andre livsnødvendige organer. Mens du med tømmermænd og koldsved scrollede gennem artikler om udrensende kure og ‘Dry January’ i dit Facebook-feed, besluttede du dig for, at det er tid til at få sprutten lidt på afstand i en måneds tid.



Fantastisk. Lad os nu ikke gøre periodisk ædruelighed til en større ting, end det er – gravide kvinder gør det hele tiden, ofte i ni måneder eller mere. Men derfor kan det stadig godt være en udfordring. Du vil ikke have lyst til at tage ud så ofte, som du plejede, der vil komme nogle svære øjeblikke, hvor du vil skulle være hård ved dig selv, og så vil dine venner nok holde op med at kunne lide dig i en periode.

Hvorfor i alverden skulle du så gå en hel måned uden den søde, søde smag af alkohol? Hvad skulle det gøre godt for, udover at bekræfte det, som du altid har haft mistanke om – at du er et langt bedre menneske end dine alkoholiserede venner? Jeg læste op på det og fik kontakt til en psykolog og talsmand for Jellinek-instituttet for stof- og afhængighedsforebyggelse i Amsterdam for at finde ud af, om det overhovedet giver mening for dig at droppe alkoholen i en måned.

I 2013 lod 14 redaktører på New Scientist være med at drikke i en måned og tog derefter til lægetjek. Sidst på måneden viste det sig, at redaktørerne i gennemsnit havde 15 procent mindre fedt på deres lever – og fedt kan medføre leversvigt – og 16 procent mindre glukose i blodet. Udover at have mindre leverfedt og glukose i blodet tabte redaktørholdet sig også 1,3 kilo i gennemsnit – uden på nogen anden måde at have justeret deres kost.

Udmærkede faktuelle grunde til at lade være med at drikke i et stykke tid, men som man nok ville forvente, meldte redaktørerne også, at eksperimentet havde en negativ indvirkning på deres sociale liv. Floor an Bakkum fra Jellinek-klinikken fortæller mig: “For mange mennesker er det ikke det at holde sig fra alkoholen, der er det svære – det er kommentarerne fra andre mennesker. Du skal forvente at høre ting som: ‘En enkelt dør du vel ikke af!’ eller ‘Er du gravid eller sådan noget?’”

Men det er ikke kun alle omkring dig, der vil se dig fejle. Det lader til, at selv din egen krop vil have dig til at vende tilbage til flasken. Psykologen Bart Vemer fortæller mig, at hjernen allerede begynder at forberede sig på det klokken 16 og gør kroppen klar til at fordøje alkohol, hvis den er vant til, at du drikker en øl klokken 17. “Din lever ændrer tilstand, og den del af din hjerne, der tænker på alkohol bliver aktiveret og begynder at spørge: ‘Er vi der endnu?’ I første omgang er det kemiske impulser – kroppen reagerer på en bestemt måde, og det manifesterer sig som følelser og tanker. De behov forsvinder ikke, når du stopper med at drikke. Du bliver gnaven og træt – ellers udskifter du bare alkohol med noget andet usundt. De symptomer bliver mildere efter et stykke tid, når din krop begynder at indse, at den ikke får noget at drikke.”

Men der er en anden ting, som du kan give din krop for at få den til at stoppe med at pive – søvn. “Efter ikke at have drukket i tre uger, begynder folk som regel at sove meget bedre,” fortæller van Bakkum mig. “Folk, der drikker et par øl, før de går i seng, har tendens til at falde hurtigere i søvn, men ender med at sove lettere. Kroppen hviler sig ikke så godt, som den burde, når den bliver udsat for alkohol.” At få mere og bedre søvn er vigtigt, hvis du gerne vil holde dine nytårsforsæt, fordi søvnmangel er katastrofalt for din viljestyrke, siger psykologen Kelly McGonigal, der underviser i videnskaben bag menneskelig viljestyrke på Stanford University. Søvnunderskud forstyrrer den del af hjernen, som du bruger til at tage beslutninger og regulere impulser.

Dit mentale helbred forbedres generelt efter en måneds afholdenhed – du vil føle dig sundere, mere fokuseret, og din hukommelse vil være skarpere. Men både van Bakkum og Vemer siger, at det afhænger af dit forhold til alkohol. Hvis du drikker for at glemme virkeligheden, vil manglen på alkohol naturligvis betyde, at du er tvunget til at se dine problemer i øjnene. Og det vil ikke forbedre dit mentale velvære på en måned, men det er stadig et sundere alternativ.

Til sidst spurgte jeg, om der er noget, man kan gøre, for at gøre det nemmere ikke at drikke hele januar måned. Van Bakkum siger, at det først er, når man stopper med at drikke, at man for alvor indser, hvor mange situationer alkohol egentlig er involveret i. Hendes råd er at prøve at komme disse situationer i forkøbet ved at forberede sig på dem. “Det er en god ide at tænke fremad, for eksempel på hvad man vil drikke i stedet for alkohol, eller hvordan man vil takke nej, når der er nogen, der byder på en drink. Eller overveje, om det måske bliver for svært overhovedet at tage afsted.”

Det er helt sikkert også en god ide at slæbe andre med ned i dit tørlagte tomrum. “Når man gør det sammen, er man fri for konstant at skulle retfærdiggøre sig selv. Der er nogle mennesker, der har WhatsApp-grupper, som de bruger til at tale sammen, når det bliver svært at holde sig ædru.”

Du får det bedre psykisk og fysisk af at droppe alkohol i en måned, men det vigtige spørgsmål er, om det overhovedet hjælper noget, hvis du alligevel flår flasken op og suger løs, så snart klokken slår midnat den 31. januar. Men den ene ting, som ingen vil kunne tage fra dig efter ‘Dry January’, er din finpudsede glorie. Den disciplin, du har demonstreret, gør dig automatisk til et bedre menneske end alle andre. Udover gravide kvinder.