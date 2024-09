​Hjemløse hundeejere fortæller hvad deres hunde betyder for dem

Alle billeder af John Kilar

Det skønnes, at Skid Row i Los Angeles er det nabolag i USA, hvor der er den største koncentration af hjemløse. Flere undersøgelser har bevist, at kæledyr har en positiv effekt på både ejerens psykiske og fysiske helbred. Det gælder hele befolkningen, lige meget hvilken boligsituation de befinder sig i, og der var én undersøgelse, der fandt frem til, at det især gør sig gældende for hjemløse unge.

Jeg tilbragte en dag på Skid Row, hvor jeg talte med nogle af beboerne om deres hunde, og hvad de betyder for dem.

Barry med sin hund, Daisy

VICE: Hvor fik du hende?

Barry: Jeg købte hende af en ven. Da jeg først fik hende, havde hun skab, der var virkelig slemt.

Hvordan fik hun det bedre?

Jeg tog hende til dyrlægen.

Ligger der en dyrlægepraksis i nærheden?

Nej. Jeg tog hende til en i Gardena [omkring 13 kilometer væk].

Mike med sin hund, Precious

VICE: Hvor gammel er hun?

Mike: Otte måneder gammel. Terrier. Hun er gravid lige nu.

Hvor længe har du haft hende?

Siden hun var hvalp. Hun kan alle mulige tricks.

Sheri (til venstre) og Billy med deres hunde, Mini Me og Billie Jean

VICE: Er det svært at tage sig af hunde, når man bor her på Skid Row?

Sheri: Det er svært, fordi folk vil fodre dem med alt muligt, og fordi de vil spise alt, hvad der ligger på jorden. Vi vil have, at de skal spise deres hvalpemad, og folk forstår ikke, hvorfor de ikke må give dem menneskemad. Men vi flytter snart ind i en autocamper.

Anonym med sin hund, Jazzy

VICE: Hvor længe har du haft hende?

Anonym: I omkring et år.

Er det svært at tage sig af sin hund her på Skid Row?

Næh. Hun er en ret god hund.

Lovey med sin hund, Puda

VICE: Hvor længe har du haft hende?

Lovey: Kun i omkring tre uger.

Har du haft hunde før?

Hun er den første hund, jeg har som voksen.

Var du nervøs for at skulle passe din første hund som voksen?

Jeg var så bange! Som om det var en baby. Hun er min baby.

Anonym med sin hund, Cha Cha

VICE: Hvor fik du hende fra?

Anonym: Jeg fik hende af en ven. Jeg så hende og sagde, “den hunni skal være min.”

Hvad er det bedste ved Cha Cha?

Hun er god til at lytte.

Al med sin hund, Bobby

VICE: Fortæl os om din hund.

Al: Hans oprindelige ejer var en lille pige. Hundens far var en politihund. Han voksede for hurtigt. Den lille pige, der ejede ham, ville ikke have ham.

