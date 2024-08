Hør “4PM in London”, en fantastisk ny freestyle-rap fra Stormzy

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Siden udgivelsen af hans debutalbum Gang Signs & Prayer tilbage i februar har Stormzy haft ekstremt travlt med liveshows, festivaloptrædener og kortfilm. Men derfor er det stadig vigtigt aldrig at glemme, at han frem for alt andet er en skarpladt lyrisk kanon. Skulle du af en eller anden grund mangle beviser for det, behøver du bare at se hans seneste freestyle, “4PM in London,” (ja, som i: “4PM in Calabasas”), der udkom i går aftes.

Videos by VICE

Stormzy freestyler over Drake-beatet og joker med punchlines (// doing shows from Serbia to Kettering //), giver shout-out til sin mor, kalder det britiske retssystem ud (// dumb judge took a look at me and threw the book at me / told me what I couldn’t be and what I wouldn’t be //) og giver skud ud til sin Mercury Prize med-nominerede J Hus ved at referere til hans track “Friendly“. Det er et mesterværk på fire minutter og 22 sekunder – og vi forventede intet mindre fra en af 2017’s største succeshistorier.

Tjek den minimalistiske video ud øverst i artiklen. Hvis du allerede har lyttet til den…så lyt til den igen.