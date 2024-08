Hør Kendrick Lamar rappe over klassiske Dr. Dre-beats, præcis som du altid har ønsket dig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Det virker faktisk ikke, som om det er særlig længe siden, at Kendrick var en lovende undergrundsrapper, hvis Dr. Dre-cosign vakte både stor begejstring i hiphop-verdenen (fordi det var en legende fra Compton, som anerkendte en kommende legende) og en vis ængstelse (der var trods alt en reel risiko for, at Kendrick ville ende med at rappe over Alex da Kid-beats resten af sin karriere). Selv om de to er forbundet på kryds og tværs, har Kendrick aldrig rappet over et Dre-produceret beat på nogle af sine album – selv om han var over det hele på Dres Compton, der siden på mærkværdigvis er forsvundet ud i glemslen. DJ Critical Hype, der står bag det tidligere Chance the Rapper/Kanye-mashup, der også var svært tilfredsstillende, har sat sig for at give folk, hvad de vil have, i form af et album, hvor Kendrick rapper over nogle af Dres allermest kendte produktioner.

The Damn. Chronic er muligvis et af de mest konservative tiltag nogensinde inden for hiphop, især fordi det forlader sig på Kendricks mere regelrette stil og præ-Section.80-materiale til a capellaer. Men det er alligevel en ren fryd at høre maskingeværsflowet fra “Bitch, Don’t Kill My Vibe” over “Forgot About Dre”-beatet, og den sexede, G-funk-agtige stemning på ”XXX” formår på en eller anden måde at gøre sangen endnu mere anarkistisk. De bedste øjeblikke er faktisk der, hvor Nate Dogg sejler indover Jay Rocks “Hood Gone Love It” og Kendricks ”I’m On 2.0”-vers over oldschool-bangeren “Straight Outta Compton”, der viser, hvor evigtgyldige de primitive beats fra rappens historiebøger er. Lyt til The Damn. Chronic herunder.