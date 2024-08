Hør pianisten Chilly Gonzales fortolke Drake, Daft Punk og Lana Del Rey endnu mere følsomt end originalerne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Jeg ville virkelig være en nar, hvis ikke jeg anerkendte Chilly Gonzales’ Pop Music Masterclass-videoserie for sine teoretiske analyser af popsange, som jeg mere eller mindre stjal ideen her på sitet (hvis du læser med, Chilly, så har jeg fuldstændig tyvstjålet den der del om synkopering på “Hold On, We’re Going Home” til en klumme). Han er også en slags musikalsk konstant på den canadiske scene, hvor han har optrådt med alle fra Feist til Drake og sågar fundet vej til en plads på Daft Punks seneste album. Gonzales har lige udgivet et helt nyt coveralbum ud af det blå, Other People’s Pieces, der kombinerer begge facetter af hans karriere i én imponerende helhed.

Videos by VICE

Gonzales laver et par soloklaver- og sang-medleys af vennerne Drake og Daft Punks numre, der væver melodier og musikalske motiver ind i et kludetæppe, der repræsenterer begges diskografier. ”Da Funks” synth-grundstamme har aldrig lydt så storslået før, og vi kan også takke Gonzales for at vise, hvor stærkt det ellers undervurderede omkvæd til Drakes ”The Real Her” er. Et andet sted på pladen laver Gonzales covernumre af Beach House, et medley af Weezer hits, et skarpt mashup af Lana Del Rey’s “Blue Jeans” og “Video Games” og mest overbevisende af alt et ”Rap Medley” med et klaverstykke fra ”Still D.R.E.”, der muteres til en klaverstykket fra Kanyes ”Heard ’Em Say”. Han spiller også “C.R.E.A.M.”-riffet med én hånd, mens han fremfører basgangen fra ”California Love” med den anden. Det er rimelig vildt, men det er samtidig musik, du kan lytte til sammen med dine bedsteforældre! Lyt til Other People’s Pieces her: