Hør to spritnye Blood Orange-sange i anledning af Black History Month

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

I tiden, der er gået, siden Devonté Hynes først afslørede, at hans næste album ville udkomme under Blood Orange-navnet, har det været sparsomt med oplysninger om projektet. Selv om vi dag ikke er tættere på at få et fjerde album fra kunstnerens hånd – det har Hynes selv indrømmet – så har vi nu fået to nye Blood Orange-sange, der kommer i kølvandet på Hynes’ seneste samarbejde med Girlpool.



Efter Hynes var i København i sidste uge, hvor han kuraterede musikken til Gannis show under modeugen, er hans fokus nu tilbage på hjemlandet. De to nye tracks – “Christopher & 6th” og “June 12th” – er nemlig udgivet som en hyldest til Black History Month i USA (februar er den officielle måned dedikeret til afroamerikaneres kultur og historie) og ligger på Blood Oranges Soundcloud-side. Begge sange tager afsæt i det, Blood Orange er kendt for. “Christopher & 6th” byder på en smuk vokal, der kører over et langsomt og minimalistiske klaverspor, mens ”June 12th” bruger spoken word (som fungerede fremragende på Freetown Sound) til at udforske nuancerne i verdensbilledet som set gennem en farvet persons øjne.

Hynes annoncerede den nye udgivelse på Instagram med følgende ord.

TO NYE SANGE. Ikke fra det næste album.

Christopher & 6th / June 12th Link i bio.

U must luv yourself

Glædelig Black History Month. (Året rundt)

Se Hynes’ opdatering herunder og hør begge tracks øverst i artiklen.