Hold nu op med at dele din is med din hund

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Folk kan være virkelig mærkelige, når det gælder deres kæledyr. “Det bliver hyggeligt. En hund kan holde mig med selskab,” siger de, når de erhverver sig kræet. Det næste der sker er: 1) de ender med at dele otte minutter lange Instagram-stories af deres pommeraners tur til hundefrisøren 2) alle aftaler med dem skal passe med Frøken Knurhårs spisetider 3) de bruger, uden at blinke, 250 kroner på en skræddersyet hundebandana, når vuffi fylder fem.

Videos by VICE

En anden ting der er lidt for meget, kære dyrevenner? Når I deler jeres mad med jeres elskede hund. Og særligt her henover sommeren, når i deler jeres is med den. Det føles nødvendigt at understrege det her – særligt efter en video gik viralt på Instagram. I videoen, der blev delt af Instagram-brugeren Brown Cardigan, ser man en kvinde i en park, der tilbyder sin softice til en gravhund, som så gladeligt kaster sig ud i et fire-sekunder-langt slik, hvorefter kvinden slikker den SAMME is MED SIN EGEN TUNGE.

Det er noget, der sætter tankerne i gang. For det første giver det absolut ingen mening at dele en lækker is med et dyr, der uden at tænke to gange, med glæde vil spise en æggemad, der har ligget på et snavset gulv i to dage. Hør her, jeg kan godt lide hunde. Søde vovser er en endeløs kilde til glæde og følelsesmæssig opbakning – som i nogle tilfælde endda er i stand til at give hjertemassage. Men de er stadig altædende og har ikke noget problem med at spise små stykker fæces. Så hvorfor spilde din Magnum på et dyr, der vil blive lige så lykkelig for et stykke tørret griseøre?

Det leder mig hen til min anden pointe. Ved du, hvor den hunds mund har været? Den har bogstaveligt talt været alle steder. Det er sådan hunde er. Ting som hunde slikker inkluderer – men er ikke begrænset til – asfalten, græs, mennesker, lort, døde gnavere, skraldespande, jord, sko, lort og selvfølgelig andre hundes numser. Når du tilbyder din is til din elskede hunni, og derefter selv går i krig med den, får du også numse-asfalt-spyt ind i din mund. I. Din. Mund.

Nå ja, og så er is ikke godt for hunde, folkens. Vidste I, at verden er ramt af en global hundefedme-epidemi? Ifølge en undersøgelse foretaget af Better Cities for Pets lider 59 procent af verdens hunde af overvægt. I Danmark er problemet lidt mindre, men det er stadig cirka hver tredje. Og den primære årsag er, at mennesker deler deres egen mad med deres hunde.

Dyrelæge Roisin Bulger fra velgørenhedsorganisationen Blue Cross fortæller til MUNCHIES, at fødevarer der indeholder meget sukker ikke er en god idé at dele med dyrene – og nogle kæledyr er også laktoseintolerante.

Bulger foreslår istedet, at man forbereder “nogle isterninger, der indeholder din hunds yndlingsgodbider eller et velsmagende stykke kød eller fisk,” hvilket ærligt talt lyder ret ulækkert, men i det mindste undgår du, at dit kæledyr bliver tyk, og du risikerer heller ikke alle mulige obskure numse-asfalt-bakterier af at dele spyt med det.