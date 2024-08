Holy shit, hvem er Marshall Cecil, og hvorfor er deres første musikvideo så god?

Kender du følelsen af at støde på noget, som bare ikke er til at få ud af hovedet igen? Måske er det en vanvittigt eksistentialistisk kunstfilm, der ryster dig i din grundvold, eller en overraskende dyb samtale, du får rodet dig ud i til en morgenfest. Eller første gang, nogen snyder dig til at se 2 Girls 1 Cup.

For os er det lige nu “Going up / Going down” – den første single nogensinde fra københavnske Marshall Cecil. Tremandsgruppen består af Sebastian Fibiger (trommeslager, beats) og Sophus August Tuxen (produktion), der skriver tekster sammen med forsanger og frontmand Daniel Abraham. “Going up / Going down” ramte Spotify og YouTube i fredags.

Udover at være et virkelig godt nummer, der svæver et eksperimenterende sted mellem elektro og popmusik (hvornår har du sidst ventet tre minutter på droppet i en popsang??), er den tilhørende musikvideo hudløst ærlig og ladet med flere følelser end en Nicholas Sparks-film. Den splejser grumsede og rå mobiloptagelser fra fester sammen med knivskarpe skud af København, og er lavet af Céleste Nshimiyimana (Capital Fluxus) og Jacob Schill. Egentlig kan den bedst beskrives som en kort, homoerotisk version af Oslo, 31. august.

“Vi håber, at folk der har set og hørt musikvideoen er splittet om, hvorvidt de har lyst til at feste eller sætte sig ned og meditere. Vi synes selv, der er noget interessant og mystisk i det spændingsfelt,” siger Abraham om trioens første udgivelse.



Lad dig rive med på en følelsesladet rutsjebanetur i videoen nedenfor, og scroll længere ned for at se, hvad Marshall Cecils frontmand havde at sige, da Noisey ringede ham op til en snak om trioens gribende nye video og det ekkokammer, popmusikken er blevet til.

Hey Daniel – hvad går Marshall Cecil ud på?

Daniel Abraham: Marshall Cecil er noget, min far gerne ville kalde mig, da min mor var gravid med mig. Så har jeg altid tænkt, at jeg gerne ville lave et projekt, hvor jeg undersøgte: hvis jeg hed Marshall Cecil, hvad så? Så har jeg også gerne ville lave et projekt, hvor jeg inkorporerede alt det, jeg har lyttet til i mit liv. Jeg startede med at rappe, da jeg var 10-12 år. Dengang hørte jeg alle legenderne, der var dengang: 50 Cent og Eminem, Mobb Deep og Wu-Tang. Så gik jeg langsomt over til rock og alternativ musik: The Doors og Leonard Cohen – jeg er enormt inspireret af Leonard Cohen og Nick Cave, nogle af de store ikoner inden for sangskrivning.

Du kalder selv Marshall Cecil for “alternativ transcenderende popmusik” – hvorfor har vi brug for et nyt take på popmusik?

Der sker enormt mange spændende ting inden for hiphop lige for tiden. På mange måder er det, ligesom rock var i 70’erne. Det er dem, der snakker om social ulighed og stoffer og alle de her ting. Jeg synes, at der er gået meget nostalgi i rockmusik. Det, vi synes er vigtigt, er at tage pop og rock i en retning, der er mere vedkommende, lydmæssigt. Embrace den tid, vi lever i.

Klart. Hvad kan du så godt lide inden for dansk musik? Og hvad kan du ikke lide?

Vi har været enormt inspirerede af Bisse, faktisk. Så synes vi, at Capital Fluxus gør det ekstremt godt. Det er fedt at se, at der kommer noget, der vil mere end at tale om sig selv. De italesætter globalisering og post-moderne teori gennem deres musik. Det er enormt interessant og unikt. Det er vigtigt at italesætte de ting, der sker i hovedet på unge mennesker lige nu. Jeg tror ikke på, at det eneste, der er oppe i hovedet på unge mennesker lige nu, er at være stiv og have sex med alle mulige forskellige. Jeg tror også, at der er meget bekymring.

Men der er jo en vis appel i sex, druk og stoffer. Hvordan tror du, at man får folk til at forstå, at der er andet, der er værd at lytte til?

Jeg tror, at folk er trætte af at blive talt til på en fremmedgørende måde. De har brug for noget, der taler til dem. Ærlighed vil altid slå igennem alt det andet. Det er mere tidsløst. Og det er det, vi arbejder med i Marshall Cecil. Vores musik er meget flyvende og svær at gribe om.

Hvad arbejder I med ved siden af musikken?

Jeg har studeret filosofi og arbejder både på Berlingske og på en skole for autister. Sophus studerer spansk. Sebastian arbejder med PR.

Hvad er drømmescenariet for jer lige nu?

At kunne blive ved med at lave det her musik. Vi har både en ny ep i gang, der kommer til næste år, og så er vi løbende ved at udgive vores to første ep’er, Heady pt.1 og Heady pt.2. Så har vi lavet en introduktionsvideo, som er lidt LOL’eren og samtidig lidt smuk. Den hedder “The Earth is Ready” og kan ses på YouTube. Det er svært at sige, om det er en sang eller et digt eller hvad, det er. Vores drøm er at spille for og røre rigtig mange mennesker.

Marshall Cecil kan opleves live for første gang den 11. oktober, når de sammen med Capital Fluxus gæster Huset-KBH. Den 17. og 18. november spiller trioen en eksklusiv indvielsesceremoni for debutudgivelsen Heady på Showroom Vess i København.