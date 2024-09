Homer Simpson har afgjort USA’s helt store pizzastrid

Homer Simpson, den berømte øl og doughnut entusiast, er nok det tætteste, man kan komme på legemliggørelsen af grådighed, også selvom han er fiktiv. Og Homer ved ikke overraskende en ting eller to om mad – animeret eller ej.

I søndags fortalte han så om sine pizzapræferencer under et “Simproviseret” afsnit af The Simpsons, hvor Homer – for første gang i løbet af seriens 27 sæsoner – svarede på seerspørgsmål i en direkte udsendelse. Efter at Homer havde klaret et par bløde spørgsmål, tog spørgerunden pludselig en mere seriøs drejning, da han blev spurgt om, hvilken pizza han foretrækker: New York-style eller Chicago-style?

Skulle man være i tvivl, så er New York-style nok den, der er mest udbredt i Danmark. Det er pizzaer, som er blevet slynget rundt med hænderne, som har en tynd bund og en sprød skorpe. Og så kan stykkerne foldes på midten. Chicago-style er det, vi kender herhjemme som deep-pan pizza. De bages i en form, og deres høje kant gør dem mere tærteagtige.

Vi kender i forvejen en del til Homers pizzavaner – særligt måderne han spiser dem på – men hans mening om det helt store pizzaspørgsmål (New York eller Chicago) har indtil nu stået hen i det uvisse.

Og ifølge Homer er det deep-pan pizzaer fra Chicago, der er bedst.

Der lå dog ikke de helt store logiske overvejelser bag Homers beslutning. “Jeg foretrækker Chicago deep-pan, fordi jeg er mere til italiensk end til kinesisk,” forklarede han.

Men var Homers begrundelse et røgslør mere end hans ærlige mening? Måske var grunden til, at han var så sikker i sin sag, at Dan Castellaneta, der lægger stemme til Homer Simpson, er født og opvokset i Oak Park, som er en forstad til Chicago.

Eller måske er deep-pan pizzaerne bare bedre i Homers optik.

Spørgsmålet blev stillet af George Quiroga – fra Chicago. Han udtalte efterfølgende til , at han har været fan af The Simpsons siden slutfirserne, og at han var godt tilfreds med Homers svar. Quiroga sagde: “Vi ved alle sammen, at Homer elsker mad. Og da jeg ved, at Dan Castellaneta er fra Chicago … formede jeg mit spørgsmål efter, hvad jeg troede ville fremprovokere et sjovt svar.” Quiroga udtalte også, at det var det hele værd at ringe op 72 gange i forsøget på at komme igennem til Homer Simpson, også selvom han var på hold i 15 minutter. “Han skuffede mig overhovedet ikke. Homers svar var hylende morsomt.”

Og nu er det så afgjort. Desværre, New York. I det mindste vil dine pizzaer altid være de bedste i vores optik.