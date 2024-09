Et tilbageblik på queer-identitet gennem gamle pornoblade

Alle billeder er af Pacifico Silano.

Pacifico Silano er en fotograf, der fotograferer andre fotografier. Hans nyeste udstilling Tear Sheets, som lige nu udstilles på The Camera Club of New York, gør brug af historiske queer-objekter og -artikler som for eksempel psykiatrisk litteratur og pornoblade fra 70’erne og 80’erne heriblandt Blueboy, Torso og Honcho. Serien har til formål at bruge disse glemte daglidagsobjekter og klistrede gokkeblade til at diskutere homorettigheder og queeridentitet i den prædigitale tidsalder.

Silanos manipulation af materialet får modstridende emner til at flyde sammen, som for eksempel sextips og mere alvorlige emner som HIV/AIDS, politisk undertrykkelse og kulturel marginalisering. Han arbejder også med forskellige lag i sine billeder og blander på den måde forskellige historier for at skabe nye fortællinger.

Her er et udpluk af hans seneste arbejde: