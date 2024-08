Hop i en pool fyldt med hostesaft i Louis Valuta og Emil Stabils nye “DENDER”-video

“Vi spillede en koncert i Aarhus for nogle måneder siden, og der havde vi sådan en rigtig god male bonding weekend. Så efter det har vi bare været BFF’s forever. Han var en af grundene til, at jeg begyndte at rappe på dansk,” siger Louis Valuta om Emil Stabil, den anden halvdel den xan-trap-rappende “DENDER”-duo.

Hvis du ikke kender Louis Valuta, Danmarks egen anglofile Xan-Man (tidligere kendt som Louis Currency), så kommer du til det. Han gør sig i at rappe om at tage Xans (Xanax), sælge Xans…og her ses han med en topløs Casper Christensen i cokepusher-hyldestsangen “Snemand”.

Videos by VICE

Valutas dobbelttempo og Stabils smældende, staccato one-liners flyder sammen med et booty-skubbende Lille Høg-beat i den seneste finpudsning af et track, der har ulmet på Soundcloud siden foråret. Det er svært sige om Valuta-ismer som // Louis V og Emil // Al min valuta stabil // Føler mig selv ligesom Mayweather // knocker dig ud // Rivotril // er så sjove, at de er gode, eller så gode, at de er sjove. Men det er godt. Og det er sjovt. Uenig? Udfordring: Hør den. En gang. Og prøv at lade være med at nikke med til trapbeatet resten af dagen, mens du dør af grin over, at du, hver gang nogen beder dig om at række dem saltkværnen, betegner det som “den der”. Det sidste track, du smider på, før opvarmning bliver til bytur, er hermed fundet. Tyve17, baby.

Se videoen (og flere lean-referencer, end du har fået serveret i en dansk musikvideo før) lige her, og scroll længere ned for at læse Louis V’s svar på, hvorfor “DENDER” er det, hele Danmark gik og manglede, da vi ringede ham op til en snak om videoen, samt hans nuværende planer for at blive “rig forevigt”.

.



Noisey: Hey Louis. Hvorfor har du lavet det her nummer?

Louis Valuta: Vi lavede jo “DENDER” tilbage i april eller sådan noget, hvor jeg lavede den med ATL Pete og Baby Bino. Den har levet lidt på Soundcloud. Men det var bare sådan en skraldet version, den er slet ikke mastereret eller noget. Så begyndte vi at hænge ud med Emil – og så fik jeg den ide, at han ville passe perfekt på nummeret.

Du kan ikke lytte til det her nummer og fortælle mig, at der er noget andet i Danmark lige nu, der lyder som den. Det er unikt. En hel amerikansk trap-vibe – og så er det “DENDER”. Som i: Har du den der? Alle kan relatere til det. For forskellige mennesker kan “den der” være forskellige ting. Den har en crossover appeal, kan man sige.

Klart. Hvad har det givet at få Emil med på tracket?

Han har jo kæmpe star power. Gode, gamle Emil, altså. Bare kig på ham. Han er en fucking stjerne. Man kan ikke undgå at blive suget ind i hans gravity field. Det translater også til videoen. Han ejer den bare. Udover det synes jeg, folk har sovet på ham. Hele Danmark tror, at han er sådan en fjollerapper. De ved ikke, hvor dygtig han er. Her ligger han altså noget Young Thug-shit. Så det har både givet verden en ny Emil og mig en god sparringspartner på tracket.

Du mener altså ikke, at der er nogen, der kan gå så meget som en meter i hans Gucci-sko?

Ingen.

Jeg er nødt til at vide, hvorfor ATL Pete taler i telefon i sin klip-klap? (1:03)

Det er en Gucci-klip-klap. Og de koster penge. Så han skulle bare flexe med den. Jeg gør det også selv tidligere i videoen. Vi havde ikke lige en bunke sedler på settet. Og det er ikke så sejt at stå og tale i telefon i sit kreditkort.

Hvad får vi ikke at se i videoen? Var der noget, I klippede fra?

Vi havde supermange skud under vandet. Men jeg tror, at vi overvurderede vores egen evne til at se seje ude under vandet med solbriller og tøj på uden at få et panikangstanfald. Man undervurderer, hvor tungt tøj bliver med vand i. Så det skal man først vænne sig til at svømme i. Plus, du kan ikke se noget, fordi du har solbriller på, så du kan ikke vurdere, hvad der er op, og hvad der er ned. Det er ret svært at dykke ned, og stå og se sej ud og så dykke op uden at drukne. Så jeg tror, at der er mange skud af mig og Emil under vandet, der ikke er kommet med.

Men I insisterede på at have pool-skuddene med?

Kan du huske den der Nestea “Plunge”-reklame? Når jeg hører “DENDER”, så er det den følelse, jeg får, bare med lean. Jeg får lyst til bare at vælte ned i en pool af lean.

Klart. Hvad lavede I efter optagelserne?

Vi tog en taxa over til Nyboders Køkken og spiste kyllingtarteletter allesammen. Og så chillede vi. Vi var allesammen helt færdige. Det var fucking varmt i den der svømmehal.

Hvis du kunne vise den der “DENDER” video til hvem som helst i hele verden, hvem skulle det så være?

Gucci Mane. Han er min helt. Hvis jeg kunne tage en tidsmaskine og vise den til Gucci i 2008 eller sådan noget. Ellers Cole Bennett, musikvideoinstruktøren. Så jeg kunne spørge ham, hvad vi kunne have gjort anderledes.

Hvorfor 2008-Gucci?

Det er en personlig præference, at han var sejere dengang. Han var jo skingrende sindssyg. Nu er han blevet normal, skrevet en bog og blevet helt borgerlig. Han kommer snart til at hedde “Gucci Man”, de tager e’et fra ham, altså.

Hvad er din nuværende plan i forhold til at blive “rig forevigt”?

Enten går jeg og venter på, at racekrigen bryder ud i Europa, og så vil jeg rejse mig fra asken som en Fugl Føniks, med mit eget diktatorskab. Ellers har jeg tænkt mig at lave penge på det her rapmusik.

Jeg føler måske, at Plan #1 involverer nogle flere trin? Racekrigen, siger du?

Så har jeg tænkt mig at side with the Muslims and the brown ones og blive ham, der kan vælte den hvide regering indefra. Og derfra vil vi så rejse et nyt og bedre samfund. Alle er velkomne, alle farver, alle religioner.

Men jeg tænker, at jeg giver det her rap et skud først, fordi det andet er et kæmpe projekt.

Tak, Lou–

Husk, at jeg er altså på Xanax lige nu. Så du må ikke bruge mine ord imod mig.

Modtaget. Tak, Louis Valuta.