Sådan fandt en tidligere pornostjerne et nyt liv med hotsauce

Chilisauceverdenen er temmelig macho. Når først man bevæger sig udover de mere etablerede produkter som Tabasco, Sriracha og Tapatío, åbner en fager ny verden sig af miniproducenter med sjove navne og løfter på etiketterne om den mest udsøgte smerte.



Tænk for eksempel på chilisauceproducenter som Reaper Sling Blade – lavet med en af verdens stærkeste chilifrugter Carolina Reaper – eller The Black Mamba, der kan prale af en rating på 2,5 millioner på Scoville-skalaen, der måler chilipeberes styrke (til sammenligning ligger en almindelig jalapeño et sted mellem 3.500 og 10.000 Scoville). Problemet med de fleste af produkterne er dog, at selvom de generelt sætter ild til din tunge, så er smagsoplevelsen sjældent særlig mindeværdig.

Heldigvis har en certificeret mester ud i smertens kunst påtaget sig opgaven at lave en chilisauce, der er lige så tilfredsstillende, som den er ondskabsfuld. Sig goddag til Wyldefire, en ny – og måske den eneste – chilisauce lavet af en BDSM-pornostjerne.



Over de sidste ti år har Christopher Zeischegg, a.k.a. Danny Wylde, tjent til dagen og vejen ved at arbejde i krydsfeltet mellem smerte og nydelse. Som så mange andre i den branche begyndte han at lave porno for at tjene nogle hurtige penge. Som fattig studerende ved UC Santa Cruz svarede Zeischegg på en Craigslist-annonce, der søgte unge mænd til en BDSM-optagelse. “Det virkede bare som en vild engangsoplevelse,” fortæller Zeischegg. “Noget der kunne holde mig oven vande, mens jeg ledte efter et ‘rigtigt’ job.”

Wyldefire præsenteret på romantisk vis. Billede via Christopher Zeischegg.

Men sådan blev det ikke. Som nittenårig knaldede Zeischegg foran et kamera for første gang, og der gik kun få år, før forvandlingen til Wylde var fuldendt. Siden har Zeischegg medvirket i mere end 315 film (blandt andet Occupy My Ass) og har også vundet priser ved AVN –– pornobranchens svar på oscaruddelingen –– i kategorien “Bedste Gruppesex”.



På trods af succesen begyndte et problem, der er almindeligt blandt mange mandlige pornoskuespillere, at true Zeischeggs helbred. Branchens brug af medicin mod erektil dysfunktion for at forbedre aktørernes præstation var ved at give ham permanente skader.



“Det er meget almindeligt, at mandlige pornoskuespillere bruger medicinske præparater til at præstere bedre. Jeg brugte Cialis gennem det meste af min karriere og forsøgte mig også med en håndfuld andre præparater,” siger Zeischegg. Han tilføjer, at brugen af medicinen mere end en gang sendte ham på skadestuen med priapisme. “Sidste gang jeg endte på hospitalet, sagde en læge til mig, at jeg måtte lægge det på hylden. Han sagde, at jeg risikerede at danne permanent arvæv i min penis. Det kan i sidste ende forhindre mig i nogensinde at få en erektion igen. Jeg kvittede pornobranchen dagen efter.”

Men det er utroligt svært for tidligere pornoskuespillere at skifte karriereretning og finde nyt arbejde.



“Før eller siden bliver man nødt til at holde op,” forklarer Zeischegg. “Man kan ikke være pornostjerne for altid. Man kan jo heller ikke være topatlet hele sit liv. Problemet er bare, at de evner man har som pornoskuespillere ikke er de letteste at bruge andetsteds.”

Zeischegg forsøgte sig kortvarigt med at arbejde bag kameraet, men da han mødte kokken Royce Burke, der tidligere har været tilknyttet LA’s Chimney Coffee, opstod ideen til at starte en ny karriere i hotsauceindustrien. Burke var caterer ved et event i Palm Springs, hvor han genkendte Zeischegg, og de to faldt i snak. Over en vild weekend, der blandt andet bød på et svampetrip og en lang samtale, om de problemer pensionerede pornostjerner har, kom Wyldfire til verden.

“Chris og jeg talte meget om, hvordan det dræber ens karriere i pornobranchen, så snart man har passeret sidste salgsdato. Som kultur er vi storforbrugere af porno, men skuespillerne bliver hurtigt glemt,” siger Burke, der for nyligt lancerede takeaway-restauranten Secret Lasagna i Los Angeles. “Vi begyndte at overveje, om der var en måde, hvorpå vi kunne ændre det negative mønster.”

I forbindelse med Wyldefires tilblivelse lod Burke sig inspirere af hot wings-restauranten Howlin’ Ray’s.

“[Saucen] starter med et ton af hovedsagelig grøn thaichili, rosmarin, timian, hvidløg og salt. Efter et døgn tilføjes eddiken til blandingen, og så får det hele lov at stå resten af ugen. Til den nye XXXTreme version af Wyldefire bruger jeg også de berygtede Carolina Reaper-pebre, som den store Johnny Ray Zone fra Howlin’ Ray’s har introduceret mig til,” siger Burke. “Jeg kan ikke afsløre for meget. Resten er en forretningshemmelighed.”

Etiketten fra XXXTreme-versionen af Wyldefire. Billede via Christopher Zeischegg.

Indtil videre kan man købe begrænsede mængder Wyldefire på nettet, men som brandet vokser og får skabt mere opmærksomhed, håber Burker og Zeischegg, at det kan være med til at starte en samtale om mulighederne efter en pornokarriere.



“Det er vigtigt,” siger Burke. “Vi står frem med en pensioneret pornoskuespiller, der måtte trække sig fra branchen på grund af de helbredsproblemer, han pådrog sig i kampen for at leve op til standarden. Vores kultur har stadigvæk en pissegammeldags opfattelse af sex og sexarbejdere, men jeg håber offentligheden vil ændre syn på det.”

Hvis den ændring serveres med en sjat lækker chilisauce, så er det endnu bedre.