Sådan blev et australsk kvinde-hockeyhold sponsoreret af verdens største pornoside

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Hvis du bladrer de seneste billeder igennem på PornHubs Instagram-profil, vil det sandsynligvis se ud på følgende måde: Kvindelig pornostjerne, kvindelig pornostjerne, en skov af bagdele, dick pic-memes…og et billlede af et streethockeyhold fra Perth. Det er ret åbenlyst, at der er en af de her ting, der ikke helt passer sammen med resten. Hockeyholdet hedder PerthHub: Two Girls One Puck – og har for nyligt fået en sponsoraftale på plads med PornHub, efter holdet sendte “en virkelig standard e-mail” til selskabet, der har en omsætning på flere millioner. Pornogiganten smed en masse penge efter dem til uniformer og udstyr og forlangte kun et billede af holdet i deres nye spilletrøjer til gengæld.

Videos by VICE

“Det eneste, de ville have fra os, var et foto af holdet i vores trøjer,” siger Maddy, der både er spiller og holdets marketing-ansvarlige. “Så vi har i bund og grund fået PornHub til at betale kvinder for at tage tøj på.”

Men hvordan lykkedes det holdet at få fat i et selskab, der har hundredetusindvis af besøgende hver dag? Er der noget porno involveret? (Svaret på sidstnævnte spørgsmål er et definitivt: Nej). Og hvad fanden er streethockey? “Jeg skrev seriøst bare en mail til PornHub, hvor jeg sagde, ‘Hey, vi er et pige-hockeyhold i Perth. Vi tror, at det her kunne være en virkelig god mulighed for jer,’” forklarer Maddy. “Vi kan gøre reklame for jer hos det unge, lokale publikum.”

Streethockey begyndte at vokse i Perth i 2013. I begyndelsen var der bare et par vennegrupper, der faldt over hinanden, mens de prøvede at spille en puck rundt på lokale tennisbaner. I 2016 havde Perth over 140 lokale hold, og der er siden blevet startet ligaer i både Melbourne og Sydney. “Det er i bund og grund bare ishockey på en bane,” siger Maddy. Der er kun fire mennesker, der spiller ad gangen, målene er som regel bare et par mælkekasser, og der findes ikke nogen officiel beskyttelse. Det er teknisk set ikke en kontaktsport, og der er ikke nogen målmand. “Der er heller ikke nogle dommere,” siger Bec, der også spiller for Two Girls One Puck. “Man er egentlig bare nødt til at opføre sig ordenligt. Det er lidt street, lidt undergrund.”

Alle billeder af Daniel Martin

Til at begynde med spillede alle kvinderne fra Two Girls One Puck på blandede hold, før de besluttede sig for at slå sig sammen i optakten til 2016-sæsonen efter en episk bytur. “Vi er ligesom Mighty Ducks, bortset fra at vi lige drikker et par øl før vi spiller,” siger Maddy. Holdet bekræfter, at drikkevarer ofte er en del af programmet – både før og efter kampe – fordi “man er en smule bange, når man står på rulleskøjter, så et par øl er med til at aflive frygten.”

De syv spillere kom på navnet PerthHub: Two Girls One Puck efter nogle ret robuste diskussioner “stort set uden grænser.” Maddy har designet spilletrøjerne og sendte den famøse e-mail til PornHub, som hun havde forventet, at “de bare ville besvare med et eller anden hyldende morsom standardafvisning, som de kunne smide på sociale medier.” Holdet havde ikke “desperat brug” for sponsorpengene og gjorde det mest i et forsøg på at overgå et andet lokalt hold, der havde fået en sponsoraftale med en lokal pizzarestaurant. Og de vidste, at de ville være undergrundens helte, hvis PornHub-missionen lykkedes for dem. “Da de skrev tilbage og sagde, at de var interesserede, var vi helt oppe at køre, men der var ikke nogen, der troede på os!” siger Bec. “Alle troede seriøst, at vi løj, indtil det kom på Instagram.”

Holdet var bange for, at de ville “blive svinet til”, efter billedet blev slået op på Instagram, men de blev kun mødt med positive kommentarer – og en masse typiske kommentarer fra klamme dudes på internettet. “Den sjoveste kommentar var fyren, der oprigtigt var forvirret omkring, hvorvidt holdet eksisterede i virkeligheden, eller om de alle sammen var medvirkende i en pornofilm med hockeytema,” siger Maddy. Andre gyldne kommentarer spænder fra erklæringer som “Can I fuck u all” til opfordringen “Girls DM for something big.” Pigerne har naturligvis ikke DM’et ham endnu.

Selvom de er sponsoreret af et selskab, der tjener deres penge ved at smøre lækre mennesker ind i olie og få dem til at klaske deres kropsdele sammen, er Two Girls One Puck forholdsvis ligeglade med selve pornografien – hele situationen er bare ret morsom. “Porno er helt sikkert ikke noget, der forsvinder i morgen, og vi tror, at det er en af de der ting, som det er bedst bare at acceptere,” siger Maddy. Holdets familier har også taget ret godt imod, at deres døtre er blevet sponsoreret af den største pornoside på internettet. “De synes faktisk, at det er sindssygt sjovt,” siger Bec. “Nogle af forældrene kommer endda og ser kampene, ligesom dengang man gik til sport som lille.”

Maddy er enig. “Den overordnede respons har været virkelig positiv,” siger hun. “Der er selvfølgelig nogle mennesker, der ikke kan forstå, hvorfor holdet har det navn, som det har, eller hvorfor vi ansøgte om at blive sponsoreret af PornHub, men de er ikke rigtig i vores målgruppe. Man kan ikke gøre alle tilfredse!”

På trods af al selvironien gik Two Girls One Puck ubesejrede gennem kvindeligaen i 2016, indtil der opstod et lille problem i finalen. “Vi nåede til den store finale – men halvdelen af holdet, inklusiv mig, havde booket en ferie på den dato,” siger Maddy. “Jeg fløj tilbage, men det hjalp ikke – vi tabte.”

“Vi førte næsten hele kampen igennem, helt seriøst,” tilføjer Bec – og forklarer, at de spillede i 45 graders varme. “Men næste sæson – PornHub bliver så stolte af os.”

Two Girls One Puck går efter guldet i den kvindelige streethockeyliga i 2017, og sæsonen starter om bare nogle få uger. De har planer om at holde deres – udelukkende platoniske – forhold til PornHub kørende. “Vi har nogle gode ideer til merchandise, som vi måske sender deres vej. Men vi har ikke lyst til at genere dem alt for meget, de er et professionelt selskab,” siger Maddy.