Derfor bliver du hjernevasket af smarte vinetiketter

Den dominerende diskurs når det handler om vin – alt den snak om parfumerede aromaer fuld af ængstelig midsommer sous-bois – kan let fremstå super douchey. Men en ny undersøgelse påstår, at der faktisk kan være en god grund til, at producenterne beskriver deres vin på den slags tåkrummende manér. Det er fordi, vindrikkere eftersigende tror, at vin smager bedre, hvis den er blevet beskrevet med den slags svulstige sprog, man forbinder med fine sommelierer. Rent faktisk påvirker den slags højtragende beskrivelser vindrikkerens forventninger til vinen, lyst til at drikke den og efterfølgende følelsesmæssige reaktion på vinen.

I en undersøgelse, der fornyligt blev publiceret i Food Research International, bad forskere fra University og Adelaide i Australien 126 vindrikkere om at smage på en chardonnay, en riesling, og en sauvignon blanc på tre forskellige måder. Den første var en blindsmagning; den anden gik ud på, at de drikkende skulle give en “basal sansemæssig beskrivelse” af vinen; og ved den tredje fik de drikkende udleveret en udførlig beskrivelse af vinen, før de smagte på den.

Og gæt engang. Jo mere udførslig beskrivelsen var, jo bedre smagte vinen ifølge deltagerne i undersøgelsen. Deltagerne fortalte også, at de var villige til at betale mere for vin, jo mere detaljeret beskrivelsen var.

Forskerne skrev: “Et detaljeret informationsniveau fremtvang højere forventninger til vinen, resulterede i højere præferencerater og resulterede i mere intense, positive følelser og i færre negative følelser.”

Det korte af det lange er: “Kalkulerede og velformulerede vin- og producentbeskrivelser parret med etiketteløse vinsmagninger kan katalysere flere positive følelser, øge vores positive opfattelse af vinen, vores opfattese af kvalitet, og øge prisen vi er villige til at betale for vinen.”

Så det, du måske går rundt og anser som højrøvet selvpromovering, er rent faktisk noget, vi alle falder for.