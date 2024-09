Jeg er en homoseksuel asiatisk mand, og jeg er træt af at møde racisme på datingsider

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Jeg er ikke racist. Jeg har bare visse præferencer. På dating-apps til homoseksuelle mænd som Grindr virker den slags til at være en helt normal måde at forsvare, at man har skrevet ingen asiater på sin profil. Jeg ved godt, at den slags apps hovedsageligt er skabt til sex, og at folk har præferencer, og blablabla, men seriøst: Det siger noget om, hvad sproget kan, når folk skriver den slags helt åbenlyst og afslappet.

Kan vi blive enige om, at det er temmelig racistisk at afvise en hel race så direkte? Og det er ikke kun på Grindr, det foregår. På mange online-datingsider er der den samme tilgang til asiatiske mænd. Det er ulækkert, at nogen kan være så kontante om deres afsky for en hel race: Undskyld, du ser meget sød ud, men ingen asiater her i huset. (Undskyld, men at starte med at undskylde, gør dig ikke til et godt menneske.) Der blev ikke lagt fingre imellem, når folk skulle fortælle, at jeg var uønsket, så jeg begyndte hurtigt at tænke, at flertallet af fyre ikke var interesseret i mig, fordi jeg var asiat. Til sidst blev jeg træt af det, slettede mine apps og har næsten givet helt op på online-dating.

Jeg bor i Vancouver, som er kendt som en ret progressiv by, men selv her er attituden overfor homoseksuelle asiatiske mænd desværre meget lig, hvad jeg oplevede på nettet.



Jeg havde en oplevelse, jeg aldrig vil glemme. Jeg mødte en fyr gennem en ven, og jeg endte med at invitere ham på en kop kaffe. Det gik ret godt, og før jeg vidste af det, havde vi siddet og snakket i timevis. Da vi skulle til at gå fra caféen, sagde han, at han ikke var interesseret i mere end at være venner: Han var en no rice, no spice kinda guy. En sætning, der normalt kun florerer online, blev sagt til mit ansigt, og med så meget nonchalant selvtillid, at jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige (indtil bagefter, hvor jeg pludselig fandt på utallige gode svar).

I det eksempel er det skåret helt ud i pap, hvordan online-diskrimination kan mærkes i virkeligheden, for jeg har talt med andre homoseksuelle asiatiske mænd i forbindelse med denne artikel, og de nævnte alle sammen, at selvom racisme mod asiater er mere direkte, når det foregår online, så har de også mærket det IRL. Selvom det har været mere diskret, har det gjort lige så ondt.

Derfor mener 28-årige Alex, at diskriminationen er sværere at forholde sig til. Han er forfatter og halvt kineser, halvt amerikaner. “Folk er mindre tilbøjelige til at dele deres racemæssige præferencer ansigt til ansigt. Det betyder, at det er mere diskret og kryptisk,” fortæller han. “Hvis jeg går ned ad gaden, ser folk lige igennem mig, som om jeg ikke er der. Der er ingen, der giver mig elevatorblikket eller noget. Men samtidig kan jeg se, at de hvide fyre tjekker andre hvide fyre ud.”

Den måde, asiater behandles online, er med til at forme Alex’ syn på sig selv. Han ved ikke, om det er, fordi ingen synes, han er lækker, og at han bare ikke er fysisk tiltrækkende for hvide mænd, eller om de aldrig ser på ham, alene fordi han er asiat. “Men for hver gang jeg får at vide, at jeg ikke er tiltrækkende på grund af min etnicitet, kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er grunden. Hele tiden. Lige meget hvad er det blevet normalt, at jeg føler mig usynlig,” sagde han. Derfor har Alex lagt afstand til det homoseksuelle miljø og går ikke særlig meget i byen.

En anden konsekvens af den samme problematik er, at ens race bliver for tydelig. Den er eksotisk, og man bliver objektiviseret for sin race. Når man er på gay-apps, kan man som asiat modtage beskeder som Jeg er kun på udkig efter japsere, eller den mest mindeværdige jeg har set: Lad mig smage sojaen i din rulle. Som asiat på de apps er det en lige så stor en del af livet som det er at blive afvist.

Af de grunde turde jeg ikke tale med fyre i virkeligheden. Jeg var bange for, at de var ligeglade med mig som person og kun var interesseret i min race. Senere fandt jeg ud af, at andre har det samme forbehold. “Den digitale verden danner et grundlag for, hvad der kan lade sig gøre, og folk er ikke bange for at åbne munden. De ting, de siger, gør, at vi tvivler på os selv,” siger den 23-årige designer Kevin, der stammer fra Sydøstasien. Kevin indrømmer, at hvis en fyr lægger an på ham, så spørger han, om det kun er, fordi han er asiat, eller om fyren rent faktisk er interesseret i ham som person. “Man kan ikke lade være med at spørge sig selv, hvor meget pris han sætter på dig, hvilke aspekter han godt kan lide, og om man er noget værd, på baggrund af det.”

Det er svært at forstå, at man er noget værd som homoseksuel, asiatisk mand – eller en hvilken som helst etnisk baggrund – når det homoseksuelle miljø kan være så uendelig fokuseret på den åh-så-vidunderlige hvide Adonis. Den måde asiatiske, homoseksuelle mænd bliver talt til (eller ignoreret) skaber en masse tvivl, når vi kommunikerer med (hvide) mænd, især hvis man gerne vil mere end være venner.

Det virker også den anden vej, hvor det åbenbart er tabu at blive set sammen med en homoseksuel asiat. 30-årige Daniel er kinesisk/amerikansk, og han har haft lignende oplevelser i de første år, hvor han var sammen med mænd. “Da jeg begyndte at være sammen med min ekskæreste, som er hvid, spurgte han mig, ‘hvad tror du ikke, folk tænker om mig, nu hvor jeg er kærester med en asiat? Hvad tror du, de siger om mig?’”

Det eneste bevis er de ondsindede online-beskeder og det faktum, at homoseksuelle, asiatiske mænd føler sig diskrimineret, eksotiseret eller fremmedgjort ude i virkeligheden. Det siger noget om, hvor meget sprogbrug kan påvirke.

“Det homoseksuelle miljø er meget ligesom skolen. Der er forskellige kliker, der sjældent har noget med hinanden at gøre. I det her tilfælde ville det så være de hvide bøsser, som var de populære og seje drenge, mens jeg bare hænger ud med de andre asiater,” forklarer Alex. “På et større plan mener jeg, at seksuel racisme er en af grundene til, hvorfor det homoseksuelle miljø er så fragmenteret og opdelt, som det er.”

Jeg elsker, hvor mange sjove og underfundige måder, hvorpå LGBTQ’ere kan bruge sproget til at sprede glæde og et godt grin, når vi kommunikerer. Men jeg var, og er stadig til en vis grad, skuffet over, hvad visse homoseksuelle mænd kan finde på at sige, uden at tænke over, hvordan det påvirker andre.