Når finnerne fejrer foråret, vælter de sig i bobler og hjemmebrændt

“Ha’ en god vappu og velkommen ombord en anden gang,” siger andenpiloten på afgang AU 782 fra Rom, da vi begynder indflyvningen til Helsinki. Beskeden bliver mødt med masser af smil og latter i kabinen. En ældre herre bagved mig svarer med et “kippis vittu”. Det kan bedst oversættes som “skål for fanden”. Det er nok til at give mig hjemve.

Det er søndag og dagen før vappu, som er en af de største højtider i Finland. I morgen har folk fri fra arbejde, hvilket nok forklarer de store mængder champagne og øl, som bliver indtaget ombord på flyveren. Det italienske par, der sidder ved siden af mig, er lykkeligt uvidende om, hvad der venter dem, når de lander.

Vappu falder sammen med andre mærkedage som arbejdernes kampdag og Walpurgisnacht, men vappu er helt sin egen. Et unikt nordisk karneval, om man vil.

I modsætning til de fleste andre finske helligdage er vappu en usædvanlig lystig og social fest. Til midsommer trækker finnerne sig tilbage i hytter og sommerhuse for at nyde dagen i rolige omgivelser. Til vappu gør de det modsatte. De stimler sammen i gader, i parker og på offentlige toiletter.

Folk samles som sardiner ved Esplanadi Park. Alle billeder af artiklens forfatter.

Før festlighederne begynder om aftenen, oplever den finske udgave af Systembolaget, Alko, en hidsig stigning i salget af alkohol. Mere end 1.4 millioner finner besøger en af Alkos butikker i ugen op til første maj.

“Nogle år har bestemte butikker været nødt til at lukke dørene, fordi der blev for pakket,” fortæller Taina Vilkuna, der er kommunikationsmedarbejder hos Alko.

Statuen af Havis Amanda bliver iført en hvid hat, når festlighederne begynder.

Når en fjerde del af et lands befolkning planlægger at drikker sig stive på samme tid henover en periode på 24 timer, så sker der bare ting og sager.

Særligt indtagelsen af mousserende vin stiger voldsomt op til vappu – med hele 510 procent.

“Bobler er uden tvivl det foretrukne valg til vappu,” tilføjer Taina Vilkuna. “Alene salget af champagne stiger med 291 procent. Jeg tror, at prosecco bliver særligt populært i år på grund af dets tilgængelige smagsprofil og prisleje.”

Marjut Hyytiäinen laver sima sammen med sin søn.

Men da vi jo befinder os i Finland, må der nødvendigvis også være en finurlig men akavet tradition tilknyttet festlighederne. Det er her, at sima, en sød og lettere boblende drik, kommer ind i billedet. Den hjemmebryggede, korttidsfermenterede drik med et lavt indhold af alkohol er mjøds fjerne slægtning, fra den dengang vikingerne stadig hærgede de nordiske lande. I dag drikkes det kun til vappu, men det er stadig populært. Man kan selvfølgelig købe sima i butikkerne, men de fleste mennesker foretrækker at brygge det derhjemme.

“Jeg begyndte at brygge mit eget sima, da jeg flyttede hjemmefra,” fortæller Marjut Hyytiäinen, der er partner i en HR-virksomhed og mor til to. “Jeg fermenterer min sima med lidt appelsinskal, der passer rigtig godt til den traditionelle citron. Min datter er ikke den store fan, men min dreng kan slet ikke få nok.”

Der kommes gær i simaen.

Jeg ved, hvad du tænker. Fermentering? Alkohol? Børn? Men bare rolig. Det meste hjemmelavede sima ligger omkring en alkoholprocent på 1.

Ved sekstiden om aftenen til vappu bliver den nøgne statue af Havis Amanda i centrum af Helsinki iført en hvid hat af nogle studerende i en kran. I år havde cirka 35000 mennesker samlet sig rundt om statuen for at overvære skuet.

På grund af terrorangrebet i Stockholm er politiet massivt tilstede. Alle veje, der leder mod markedspladsen og Esplanadiparken, er spærret af med lastbiler og politikøretøjer.

De festende samles på trapperne foran katedralen i Helsinki.

Det er dog ikke noget, der lader til at påvirke de festende. Da klokken omsider slår seks, går folk amok. Hundredvis af korkpropper flyver gennem luften til lyden af “Sandstorm” med Darude, synkroniseret med den slud og hagl, der rammer os fra oven. Det er et storslået og meget patriotisk skue, der sagtens kunne have været en scene fra det finske nationalepos Kalevala.

Som de fleste andre finske festligheder afhænger vappus succes af vejret. Denne vappuaften regner det bogstaveligt talt med alt andet end katte og hunde. Men heldigvis skifter vejret, og første maj begyndte med en skyfri himmel.

Om morgenen begynder folk langsomt at bevæge sig i massevis til Kaivopuisto, en stor park i Helsinki tæt ved havet. Parken fyldes med tusindvis af mennesker, der plejer deres tømmermænd eller får sig nogle nye. Men ikke alt drejer sig om de våde varer. Folk medbringer picnickurve fyldt med mad.

Picnic i Helsinkis Kaivpuisto Park.

Studerende iført farvestrålende kedeldragter sværmer mod parken, og et hav af hvide hatte breder sig så langt øjet kan skue. Familie og venner samles om et antal balloner og picnickurve, hvis samlede vægt bør kunne sende jorden ud af sit kredsløb om solen.

Men er der særligt en gruppe finner, der har taget vappu til sig, er det landets ingeniørstuderende, der kaldes teekkarit. Denne race af supernørder er kendt for deres unaturligt høje udholdenhed og vappu-humor. Selv den finske præsident, Sauli Niinistö, tog sig tid til at holde en tale i anledningen af vappu på deres campus i Otaniemi.

Klokken er 9:30 og flaskerne er begyndt at hobe sig op.

Finnerne har ry for at være sky og reserverede. Og det er til en hvis grad også rigtigt nok. Vi går måske nok ikke gennem livet, mens vi ryster med røven som brasilianerne, og vores joie de vivre kunne måske nok være en smule højere. Men til forårsfestivalen vappu vender finnerne ryggen til vinteren og byder solen velkommen. De klæder sig ud og bevæger sig udenfor. De griner, danser og synger på en måde de fleste andre ikke tror er muligt.

Alt sammen på grund af vappu.