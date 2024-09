How-To: Syltede æg og løg

I denne How-To deler syltemager Freddie Janssen fra London to af sine bedste opskrifter.

Først viser hun, hvordan man laver et lidt “ildelugtende” syltet æg. Freddie giver den gamle værtshusklassiker et strejf af Mexico ved at putte chipotle-chili i syltelagen og servere æggene sammen med tortillachips. Resultatet? Super røget, super syrligt, vanvittigt godt.

Derefter tager Freddie os med tilbage til sit hjemland, Holland, når hun laver “Amsterdam løg”, som er de syltede skalotteløg, hun spiste om fredagen med sin mor og søster. Serveret med sild giver du dig selv en autentisk hollandsk spiseoplevelse.