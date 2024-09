Sådan fejrer du 4/20 som Action Bronson

Har du nogensinde undret dig over, hvordan Action Bronson er i stand til at æde så meget mad i Fuck That’s Delicious? Nej, vel. Det er fordi, han konstant ryger joints eller bong, og alle, der nogensinde har prøvet at være skæv, forstår udemærket godt, hvad den slags gør ved appetitten. Der er faktisk videnskabelige beviser for det, men den slags behøver vi slet ikke for at vide, at pot er den lille djævel, der sidder på den ene skulder og opfordrer os til at fortære ugudelige mængder af mad. Her får du nogle opskrifter fra Fuck That’s Delicious, der er gode nok til Action Bronson, og så må de satme også være gode nok til dig.

Søndags-bagel

En bagel med flødeost rammer altid plet. Ja, alle pletter faktisk. Og selvom der ikke er noget i vejen med en luftig bagel med det hele, smurt med flødeost, så må man tage hatten af for dem, der løfter deres bagels til et lidt højere niveau. Best Ugly Bagels i Auckland, New Zealand, laver den her bagel-sandwich med æggesalat, som Action spædede op med koriander, kimchi, karryblade, A1-sauce og jalapeño-relish.

OPSKRIFT: Sunday Schmooze (opskriften er på engelsk)

Sichuan- og honninglaserede spareribs

Action kommer fra Flushing i Queens, hvor sichuan-krydrede spareribs er lige så almindelige, som Big Macs er det i Ohio, så den her ligger lige til højrebenet. Du behøver hverken grill, kompliceret krydderiblanding eller en bedstemor fra Sichuanprovinsen i det sydvestlige Kina med en hemmelig familieopskrift. Smid dem her i ovnen, vent et par timer, og så er du sikret kødnirvana, lige så snart sulten melder sig.

OPSKRIFT: Sichuan- og honninglaserede spareribs (opskriften er på engelsk)

Slagtersandwich

En slagtersandwich er pr. definition så simpel som muligt — kød, brød og en lille smule garniture. Men det er ikke sådan, Mr. Wonderful kan lide det. Han starter med et sprødt stykke semolinabrød, som han fylder op med skiver af ribeye, ricotta, frisk basilikum, calabrisk chilipasta og rødvinsgelé. Den færdiggøres med et generøst skvæt “fucking god olivenolie”.

OPSKRIFT: Slagtersandwich

Baconsvøbte hotdogs

Er en ribeye for stor en mundfuld for dig i din bongvands forårsagede koger? Bare rolig, vi har din ryg. Hvad med en hotdog fyldt med ost og syltede agurker, svøbt i bacon? Hvis det ikke er noget for dig, kan vi sgu nok ikke hjælpe.

OPSKRIFT: Baconsvøbte hotdogs (opskriften er på engelsk)

Cacio e pepe kyllingevinger

Kyllingevinger er den perfekte råvare. Det er en universel sandhed. Men det er også sandt, at de bedste retter er dækket til med ost og smør. Paradoks? Nej, ikke med de her cacio e pepe kyllingevinger, der er inspirerede af den klassiske pastaret med ost og peber.

OPSKRIFT: Cacio e pepe kyllingevinger (opskriften er på engelsk)

Frosne chokoladebananer

Banan og chokolade. Kan du komme på en mere klassisk duo? Action Bronson dækkede de frosne bananer med knuste cashew- og hasselnødder, men i netop det her tilfælde ligger hele verden for dine fødder. Du kan rulle dem i kringler, popcorn eller cornflakes. Uanset hvad du er til, skal du bare gøre din ting.

OPSKRIFT: Frosne chokoladebananer

Og der har du det så: det perfekte sortiment af Action Bronsons yndlingsretter ovenpå en omgang puff, pufff, pass. Føj den til dine favoritter, og gør din 4/20 endnu bedre.