How-To: Guy Fieri laver sandwich med barbecue brisket

Vi inviterede Guy Fieri, den kendte amerikanske tv-kok, en tur i MUNCHIES-køkkenet for at vise os, hvordan man laver barbecue brisket i en trykkoger. Det tager under en time, men kødet bliver så mørt, at du er garanteret en smagsoplevelse helt uden for kategori. Det porøse kød bliver placeret i en ristet bolle med en yoghurt-agtig broccoli-slaw. Fieri deler ud af sin visdom, da han demonstrerer sin “pukkel-metode” til en helt særlig gæst, der gør det muligt at nyde en sandwich uden at svine sig selv til.

Er du i tvivl om, hvem Guy Fieri er, kan du her læse vores amerikanske redaktørs portræt af manden med de afblegede spikes.

Videos by VICE

Sæson 5 Afsnit 5 af How-To. Se mere