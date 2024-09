How-To: John Joseph fra Cro-Mags laver vegansk lasagne

John Joseph, forsanger i Cro-Mags & Bloodclot, er tilbage. Denne gang deler han ud af sin viden om veganermad. Han viser os, hvordan han laver sin berømte veganske “no death, no dairy”-lasagne og en salat, som kan overbevise selv dine mest hardcore salat-hadende venner. Vi mener selv, at vi har forstand på lasagne, og den her udgave er en af de bedste, vi har smagt. For den uindviede er det så godt som umuligt at gætte, at den her lasagne er vegansk og tilmed sund.

Du kan se mere til John Josephs transformation fra misbruger til jernmand hér.

