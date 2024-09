How-To: Sandwich på britisk manér med skinke, æg og fritter

I dette afsnit af vores How-To guides besøger vi Max Halley, som ejer Max’s Sandwich Shop i den nordlige del af London. Det er en lille restaurant, hvor man kan få stillet både sulten og alkoholtørsten langt ud på aftenen. Max viser os, at en god sandwich handler om meget mere end at proppe noget bras ind mellem to skiver brød.

I restaurantens ydmyge køkken forvandler Max pub-klassikeren ham, eggs and chips til en bugnende, sprød sandwich, der sender dig i drømmeland. Den er fyldt med braiseret skinke, fritter og hjemmelavet piccalilli, og efter bare én bid går du aldrig tilbage den slatne, folie-indpakkede klapsammen i din lokale biks.