Sådan laver man en kniv med øl, bacon, fritter og mavesyretabletter

Når øl, bacon, pomfritter og mavesyretabletter mødes, sker det som regel et par timer efter et større orgie af mad- og drikkevarer.

Men hvor nogle ser et øl og bacon-forårsaget anfald af halsbrand, ser andre en mulighed for at skabe den mest stereotypisk amerikanske kniv, der nogensinde er lavet. Kniven, med det sigende navn ‘Murica! Knife’, er udtænkt af knivmageren Green Beetle. Ifølge en video posted på YouTube er den rent faktisk skabt udelukkende med brugen af jern, mavesyretabletter, bacon, pomfritter, øl og den mystiske ingrediens: “Dat large life“.

Green Beetle forvandlede jern til stål ved at hærde jernet med mavesyretabletter, der hovedsageligt består af kalcium-karbonat. “Bager” man knuste mavesyretabletter sammen med jernbarrer i to timer, får man rødglødende stål. Men lad være med at prøve det her derhjemme, da du skal bruge en ovn, der kan nå en temperatur på 1037°C.



Når bladet og skæftet er blevet smedet og varmebehandlet, er det tid til at skrue ned for varmen. Og det viser sig, at stål kan lide at køle af på samme måde, som vi kan — med iskold øl.

Men hvor kommer fritter og bacon så ind i billedet? Svaret: i skæftet. Green Beetle dyppede ingredienserne i resin, hvilket resultererede i et gennemsigtigt men standhaftigt skæfte med indbyggede råvarer.



Kniven er måske nok ikke skarp som et barberblad, men den er ideel, når der skal skæres i papir eller, selvfølgelig, laves cheeseburgere.