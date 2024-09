I denne How-To viser Angela Dimayuga fra Mission Chinese Food, hvordan man bruger koji – en form for fermenterede sojabønner og ris – som marinade. Over en periode på tre dage kan det modne kødet til perfektion.

OPSKRIFT: Koji Fried Chicken med saltede agurker og kinaradise

Denne ret er ventetiden værd. Der er en grund til, at den er blevet kåret til den bedste fried chicken i New York – og nu kan du sætte tænderne i den, uden at skulle krydse Atlanten.

