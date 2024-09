Sådan åbner du en øl med en fisk, en drone eller din bagdel

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES USA og bringes her med bidrag af MUNCHIES Danmark.

Takket være Martin Henriksen er det blevet højaktuelt at diskutere hvor, hvornår, hvordan og hvorfor, man er dansker: Er det nok at være født her i landet, eller skal man kunne, besidde eller vide noget helt særligt?

Videos by VICE

Måske er det slet ikke så svært at få svar på det spørgsmål. Ifølge en gammel talemåde fra det mørke Jylland, kan en rigtig dansker åbne en øl med alt, lige bortset fra en rød pølse og en våd Berlinger. Det er alligevel for svært.

Og der findes et væld af obskure måder, man kan åbne en bajer på, når man ikke har en oplukker i nøgleringen eller integreret i sit mobil-cover. Læn dig derfor tilbage og lad dig inspirere af følgende videoer.

Først viser et slæng tømrere fra Handwerkskollektiv, et byggefirma fra Zurich, hvordan man åbner fem ølflasker på en gang — med linealer! Det er uklart, hvorfor tømrerne er iført matchende veste, men vi byder alle former for pomp og pragt velkommen. Og de her tømrere er entusiastiske omkring deres øl-åbnende trick, der da også er opfindsomt for at sige det mildt.

Er man hverken håndværker (eller folkeskolelev), og er man uden en lineal (eller fem), så tillad os at lede din opmærksomhed hen på en meget mere anvendelig metode: “Sådan åbner man en øl med en drone.” Vi er imponerede af videoens opfindsomhed, men vi er også ret overbevist om, at hvis man forsøger sig med samme metode derhjemme, så vil man ikke bare ødelægge sin øl, men også totalskade sin drone.

Den næste video i rækken – “Mand åbner øl med raket” – er lidt i samme ånd som drone-videoen. Det eneste, vi kan sige til den, er, at når nogen siger, “tag den anden handske på, og hold fast på dine boller,” så er det nok bedst at tage benene på nakken.

Vi bevæger os videre til vinderen i kategorien “Mest effektive måde at åbne en øl på”. I videoen “Krabbe åbner øl”, finder vi ud af, hvor hurtigt en olm krabbe kan åbne en dåseøl. Vi er helt sikre på, at du efter at have set denne video vil komme til samme konklusion som os: Moder natur er i sandhed majestætisk. Det eneste problem med denne metode er, at man skal have vristet krabben fri af dåsen, inden man kan drikke den.

Husker du disketter? Selvfølgelig gør du det — de var mega uhandy. Men ved du hvad? De er ligeså dårlige til at åbne øl med, som de er upraktiske og hukommelsesfattige. Se den her video, hvis du vil vide, hvordan dine forældre åbnede øl, dengang de gik på uni. Det var ikke et kønt syn.

Bare fordi vi allerede har vist dig én måde, man kan åbne øl med havdyr på, betyder det ikke, at vi ikke kan vise dig en til. Her på kontoret rygtes det nemlig, at der findes pænt meget vand her på planeten — hvem skulle have troet det? Derfor får du her den lidt for hurtigt navngivne video: “Sådan åbner du en flaskeøl ed en fisk… Dumt!!! [sic]” Af uransagelige viser manden her, hvordan man åbner en øl med en død fisk, til tonerne af “Bjældeklang”. Men hold nu op, hvor er det effektivt. Og hvor kan du imponere dit fiskeslæng, hvis du gør ham kunsten efter næste gang, du befinder dig på et vådt dæk i høj sø.

Sidst men ikke mindst har vi videoen med den fængslende titel: “Yo Soy; ‘El Destapador Humano’.” Vi tror, det betyder: “Jeg er den menneskelige dåseåbner.” Men, stod det til os, så skulle den have været navngivet “Numseåbneren”. Her er en mand med et imponerende sæt baller, og videoen er værd at se. Punktum. Mennesket er i sandhed vidunderligt.

Nu er du forhåbentlig blevet rigeligt inspireret. Så er det bare med at hive en død fisk frem, en lineal eller din (eller din vens) bagdel, og så kan du med god samvittighed kalde dig mindst lige så dansk som Martin Henriksen.