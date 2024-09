Der er ikke meget her i livet, der slår en sandwich med kylling, bacon og salat, og derfor har vi fået den unge kok Claire Bergé-Lefranc til at vise os, hvordan man laver en udsøgt en af slagsen ved at bruge en røvfuld flødeost med purløg og peberrod, hjemmesyltede agurker og selvfølgelig sprødstegt bacon.