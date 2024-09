How-To: Sådan laver du grilled cheese med Matty Matheson

I dag er jeg gået i køkkenet med nogle af de VICE-ansattes børn, og vi skal lave den bedste omgang grilled cheese, der nogensinde er lavet. Først vil jeg give børnene en værdifuld livslektion, når jeg viser, hvordan jeg laver min personlige grilled cheese favoritudgave: med bacon, cheddar, syltede agurker, løg og toast-ost. Derefter får børnene lov til selv at udfolde sig ved hjælp af den metode, jeg generøst har give videre til dem. Der er ingen regler, og de får lov at bruge både vingummibamser, krymmel, Nutella, syltede agurker, Cheetos, og broccoli i deres bestræbelser på at lave den perfekte grilled cheese. Nu er spørgsmålet så bare, om man stadig kalde det for grilled cheese…

Lad være med at være nærig med de syltede agurker og nyd din nylavede grilled cheese sandwich!

Videos by VICE

Sæson 3 Afsnit 15 af How-To. Se mere