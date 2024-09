How-To: Sådan spiser man levende blæksprutte

Vores korrespondent Sydney Chun tager til Jongno Octopus i Seoul for at prøve at spise levende blæksprutte. Køkkenchef Kim Sang Jin viser os, hvordan man presser slim ud af tentaklerne, inden man hakker blæksprutten i små vridende stykker.

Derefter tilføjer man krydderi, serverer den og håber på, at de spisende gæster ikke bliver kvalt. Hvis din totale erfaring med levende blæksprutter begrænser sig til den dér scene i Oldboy, så vil denne video være yderst lærerig – vi lærte for eksempel, at hvis man spiser det hele på en gang, så dør man.

Denne video blev første gang vist på MUNCHIES USA i december 2014.