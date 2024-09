How-To: Sådan tænder man op i grillen på en ordentlig måde

De fleste tror, de ved, hvordan man tænder op i kulgrillen, men det er de færreste, der rent faktisk gør det på en ordentlig måde. Vi har alle været vidner til, at en eller anden til ingen verdens nytte bliver ved med at øse tændvæske ud over kullene i et forsøg på at få flammerne til at få rigtig godt fat.

Derfor har vi bedt grilleksperten J. Pereira om at vise os, hvordan man tænder op under grillen, helt og aldeles uden at bruge tændvæske. Se med og undgå at futte dine øjenbryn af, næste gang du selv tænder op i Weberen.

