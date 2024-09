Seth Rogen’s seneste filmrolle er en helt ny udfordring: han spiller en pølse. Selvom Seth har arbejdet på filmen Sausage Party de sidste 10 år, har han aldrig selv prøvet at fremstille en pølse. Indtil nu. Vi fik nemlig Jamie Bissonnette fra restauranten Toro i Boston til at vise Seth, hvordan man laver hjemmelavet chorizo. Som Seth siger: “Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke vil vide, hvordan pølser bliver fremstillet, for det er måske det mest sexede, jeg nogensinde har set.”